Slovenci znamo in zmoremo sodelovati

28.10.2017 | 10:30

Kočevje - V Šeškovem domu v Kočevju je včeraj zvečer potekla prireditev v počastitev dneva reformacije. Prireditev je pripravila Evangelijska cerkev Kočevje, poleg pastorja Tonija Mrvič pa sta kot govornika nastopila tudi podžupan občine Kočevje Roman Hrovat in župnik Damjan Štih.

»Protestanti smo se odločili, da preprosto odpustimo, brez veliko besed, brez velikega pompa,« je dejal pastor Toni Mrvič v najavi častnih gostov, podžupana Hrovata in župnika Štiha. Njuna udeležba na prireditvi je po Mrvičevih besedah dokaz, da Slovenci znamo in zmoremo sodelovati za skupno dobro vseh in vsakega posameznika.

»Čeprav je bil prvotni motiv reformacije preurediti rimskokatoliško cerkev, je bilo to tudi kulturno in politično gibanje, ki je Slovencem prineslo prvo tiskano knjigo v maternem jeziku in prvo poimenovaje pojma Slovenec sem,« je dejal Roman Hrovat in dodal, da je prispevek slovenskih reformatorjev k naši kulturni in politični rasti neizbrisen in še naprej aktualen. »Slovenski reformatorji iz 16. stoletja so še danes pomemben vir navdiha, saj so z objavami slovenskih knjig, prevodi biblijskih besedil in prevodom celotne biblije postavili slovenski narod na zemljevid evropskih narodov. Zato moramo biti reformatorjem za njihova dejanja hvaležni vsi, tako verni, kot neverni,« je dejal.

Kot je dejal Hrovat, so reformatorji s svojimi dejanji v tistem času pokazali izjemno mero poguma in vizionarstva. Poudaril je, da tudi danes potrebujemo reformatorski duh in reformatorje in dodal, da je sporočilnost reformatorjev še vedno aktualna. »Ob dnevu reformacije se nam ponuja priložnost za razmislek o sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Ne le stati in obstati, pač pa si zagotoviti pravično mesto v današnji in prihodnji dobi,« je dejal in dodal, da moramo vsak in vsi skupaj poskrbeti, da izročilo naših predhodnikov udejanjamo tudi vnaprej. »Sprejemati moramo sebe, svojo okolico, državo in v tem biti enotni ter vedno stremeti k boljšemu. Ta dejanja so zagotovilo za skupen uspeh pri ustvarjanju boljšega okolja za lepo in varno sobivanje. Menim, da v naši lokalni skupnosti to tudi počnemo,« je še dejal.

V kulturnem programu kot osrednjem dogodku prireditve v počastitev dneva reformacije je nastopila skupina Dar srca, ki je v organizaciji Evangelijske cerkve Kočevje pred tem že nastopil tudi v Trebnjem.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

Galerija