Dentalis - nova zobozdravstvena ordinacija v Novem mestu

28.10.2017 | 12:40

Zobozdravnik Franci Hočevar

Ordinacija

Sprejemnica

V Bršljinu na Kočevarjevi 2, deluje pod okriljem mladega in uspešnega zobozdravnika Francija Hočevarja, nova zasebna zobozdravstvena ordinacija. Na uradni otvoritvi v petek, 27. oktobra, so si obiskovalci lahko ogledali moderne, svetle in pacientom ter zaposlenim prijazne prostore z najsodobnejšo zobozdravstveno opremo.

Celostna zobozdravstvena oskrba

Dentalis je ordinacija, ki v sodelovanju z različnimi specialisti in omogoča vse zobozdravstvene storitve na enem mestu – vse od najsodobnejše rentgenske diagnostike, zdravljenja obzobnih tkiv in zob, zahtevnih protetičnih rehabilitacij, operativnih in implantoloških posegov. »Naš pristop je celovita obravnava pacienta, saj je za zdravje zob in ustne votline še kako pomembno tudi pacientovo splošno zdravstveno stanje. Terapevt – zobozdravnik za uspešno zdravljenje oziroma sanacijo zob ne sme spregledati nobene podrobnosti. Sicer pa moram poudariti, da v naši ordinaciji namenjamo še zlasti preventivi veliko pozornosti,« pripomni zobozdravnik Franci Hočevar. To potrjuje tudi dejstvo, da je prvi pregled in posvet v ordinaciji Dentalis brezplačen. »Ob tem je postavljena diagnoza, pacientu predstavimo možne rešitve, razložimo postopek sanacije in čas trajanja, kar vse omogočamo brezplačno in brez obveznosti."

Kakovostno in dostopno zobozdravstvo

Kljub mladosti ima Franci Hočevar že vrsto izkušenj - od dela v javnem zdravstvu do dela v ordinaciji s koncesijo; glede na te izkušnje je ugotovil, kako obstoječi zdravstveni sistem v obeh navedenih primerih omejuje terapevta s številnimi administrativnimi in drugimi opravili. Leta 2016 je v Zagradcu (občina Ivančna Gorica) odprl lastno zasebno zobozdravstveno ordinacijo, ki jo je sedaj preselil v Novo mesto. Delovanje brez koncesije jim omogoča, da v ordinaciji Dentalis ni čakalnih vrst. Za obravnavo pacienta si vzamejo veliko časa in tako bolje spoznajo in razumejo pacientove potrebe ter želje. V ordinaciji Dentalis lahko pacientom ponudijo celostno diagnostiko na enem mestu – ortopan in lokalno rentgensko diagnostiko, pri delu pa uporabljajo najsodobnejšo opremo in materiale. Pacienti so deležni celostne oskrbe in so aktivno vključeni v proces zdravljenja.

»Poleg zdravljenja že nastalih bolezni si prizadevamo, da bi preprečili nastanek novih. Naš cilj je, da bi pacientom omogočili, da obdržijo zdrava zobna in obzobna tkiva skozi celotno življenjsko obdobje. Prizadevamo si za boljšo podobo zobozdravstva; to, menim, mora biti pacientu prijaznejše in dostopnejše,« pojasni Franci Hočevar.

Prijazno okolje in zaupanje

V zobozdravstveni ordinaciji Dentalis se pacienti počutijo zelo prijetno. V sprejemnici je les, detajli iz narave, zelenje je tudi v ordinaciji… Celo knjige so na policah in dejstvo, da so vedno na drugem mestu potrjuje, da si jih pacienti prelistajo. Franci je že, ko si je prvič ogledal prostore na Kočevarjevi ulici, je imel zelo dober občutek. Nato sta skupaj z arhitektom vanjo vložila veliko študijskega dela in nastali so topli, prijazni prostori, v katerih se pacienti in vsi, ki tam delajo, počutijo zares dobro. Tako je naš sogovornik postavil pravi temelj za svojo dejavnost, ki ji je predan z vsem srcem.

Franci Hočevar poudarja, da je bistveno zaupanje med zdravnikom in pacientom; pri tem pa je nujno, da se s pacientom » vse pogovorita«. Kajti, pogosto že temeljit pogovor razreši velike zadrege, ki tarejo pacienta in potem je lažje poiskati najboljše rešitve. Žal mu je, da v javnosti zobozdravnik še vedno velja za nekoga, ki se ga je treba bati. » Po nepotrebnem,« pravi Franci Hočevar, ki s svojim pristopom in s svojim delom spreminja podobo zobozdravnika tako, da ta postaja pacientov zaveznik.

Koristne informacije:

Zobozdravstvena ordinacija Dentalis, Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto.

Telefon: 082 051 151 / 041 303 444

Spletna stran: www.dentalis.si

Facebook stran

Elektronski naslov: info@dentalis.si / narocanje@dentalis.si

Zobozdravstvena ordinacija Dentalis je odprta ob ponedeljkih in četrtkih med 12. in 20. uro, ob torkih med 9. in 17. uro ter ob sredah in petkih med 7. in 15. uro.

Lepo in pohvale vredno. Samo to mi povejte ali je potem ta center samoplačniški? Navadni smrtniki veste si tega res ne moremo privoščit. Čeprav bi še kako potrebovali vaše usluge. Srečno!