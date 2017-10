Od obraza do obraza

28.10.2017 | 16:30

V kulturnem programu ob otvoritvi razstave so nastopili učenci Glasbene šole Kočevje in kočevska pesnica Živka Komac (na posnetku).

Z otvoritve razstave: Drago Vidmar (levo), direktorica Knjižnice Kočevje Cirila Pekica in Roman Batis.

Kočevje - V Knjižnici Kočevje bo do konca letošnjega leta na ogled razstava Od obraza do obraza avtorja Draga Vidmarja. 77-letni avtor, ki živi v Nemčiji, 3 do 4 mesece vsako leto pa preživi tudi v Kočevju, kjer je preživel otroštvo in mladost, se tokrat v kočevski knjižnici predstavlja že drugič.

V Kočevju je imel Vidmar svojo prvo razstavo že leta 1963, pred tremi leti v tem času pa se je predstavil drugič z retrospektivno razstavo svojega več desetletij trajajočega amaterskega likovnega ustvarjanja in sicer z izborom del, ki so povezana s Kočevsko.

Kot je ob otvoritvi razstave v četrtek zvečer povedal o avtorju in razstavi Roman Batis, je Vidmar je v prvi vrsti pokrajinski slikar, tokrat pa se predstavlja tudi kot odličen portretist. »Pri slikarjevem zanimanju gre tokrat tudi za neko vrsto refleksije na njegova potovanja po Južni in Severni Ameriki, Afriki in Evropi oziroma za srečevanja tako z naključnimi ljudmi, kot tudi s tistimi, s katerimi spleta tesnejše življenjske stike,« je povedal Batis. Tako so med 28 razstavljenimi slikami, ki jih je Vidmar, kot nam je povedal, ustvaril na podlagi fotografij, tudi potreti njegovih najbližjih, žene, hčere in sina, ter prijateljev iz Kočevja, zaradi katerih pa se Drago tudi še danes, ko mineva že več kot pol stoletja, odkar je odšel, še vedno rad vrača v Kočevje.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

