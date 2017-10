Pogrešajo Jožeta Starca iz Starega Grada v Krškem

29.10.2017 | 08:05

Jože Starc

Krško - Policisti Policijske postaje Krško so bili obveščeni, da svojci od petka, 27. oktobra, pogrešajo 34-letnega Jožeta Starca iz Starega Grada v Krškem, ki se je od doma odpeljal z gorskim kolesom sivo zelene barve, so sporočili iz PU Novo mesto.

Visok je okoli 170 cm, ima rjave oči in kratko pristrižene rjave lase. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v črna športna oblačila, obute je imel temne športne copate.

Policisti so takoj po obvestilu pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Zato naprošajo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

M. Ž.