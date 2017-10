Vozilo s ceste

29.10.2017 | 08:20

Malo pred pol eno uro ponoči je na cesti pred Trebelnim v občini Mokronog-Trebelno osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Trebnje in Trebelno so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pa so na kraju pregledali dve osebi. V nesreči k sreči ni bilo poškodovanih.

Osebno vozilo pa je zapeljalo s cestišča tudi sinoči, malo po osmi uri zvečer je na cestnem odseku Krmelj – Šentjanž v občina Sevnica, pri čemer se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka, počistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica in avto vleki. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v novomeško bolnišnico.

M. Ž.