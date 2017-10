Dobrodelna akcija Manj svečk za manj grobov v 15 krajih

29.10.2017 | 09:15

Foto: M. M., arhiv DL

Litija, Šmartno pri Litiji, Grosuplje, Dobrepolje - Od danes do srede, 1. novembra, bo po več krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Litiji, Šmartnem pri Litiji, Grosupljem in Dobrepolju, potekala že deveta ekološko humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov. Njen namen je, da namesto pretiranega okraševanja grobov s svečami, ki predstavljajo tudi veliko obremenitev za okolje, sredstva raje namenimo za nakup medicinskih pripomočkov ter zdravljenje bolnih in življenjsko ogroženih.

Tako imajo tudi letos Slovenci možnost prižgati virtualne svečke s poslanim SMS s ključno besedo SVECKA za 1 evro ali SVECKA5 za 5 evrov na 1919. V zameno za prostovoljni dar bodo darovalci prejeli zastavico sočutja, s katero se bodo lahko okolju prijazno poklonili spominu na preminule. Na ta način je bilo v preteklih letih skupaj zbranih že skoraj 160.000 evrov, so sporočili iz Fundacije.

Vodja akcije Primož Jelševar je ponosen, da akcija dobiva iz leto v leto več podpornikov in je med ljudmi dobro sprejeta: »Projekt Manj svečk za manj grobov se je z leti razvil v pravo vseslovensko gibanje od ljudi za ljudi. V času, ko se zdi, da naš zdravstveni sistem zasleduje vse druge cilje kot zdravje za vse ljudi, so ljudje ta koncept vzeli za svojega kot platformo, ki jim omogoča, da v svojih lokalnih okoljih pomagajo drug drugemu.« Geslo akcije ostaja »Pomagajmo tistim, ki še živijo, če nismo mogli vsem, ki se jih te dni spominjamo.«

V Dobrepolju bodo zbrani denar tokrat namenili za nakup SOS gumbov, ki bolnim in ostarelim omogočajo samodejni klic na pomoč v primeru nezgode, prostovoljci iz Grosuplja pa mladi družini. Brezposelni mami se je ponovil rak, ob tej bolezni pa se je stiska družine z 2-letno hčerko še povečala. Pomagati jim želijo prebrodili težke čase, da bo mama zbrala dovolj moči, da se spopade s to zahtevno boleznijo.

V litijskih krajevnih skupnostih Hotič, Gabrovka in Polšnik bodo denar namenile za nakup defibrilatorja, deloma pa tudi za pripomočke za opremo nove enote Varstveno delovnega centra v Litiji, za katerega bodo sredstva zbirali na pokopališču v Litiji in v Šmartnem pri Litiji. KS Sava pa bo zbrana sredstva dala za nakup terapevtskih pripomočkov za delovno terapijo in fizioterapijo varovancev Doma Tisje.

M. Ž.