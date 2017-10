V zadnji četrtini prestavili v četrto in zmagali

29.10.2017 | 09:40

Domen Bratož je bil najboljši igralec tekme med Krko in Heliosom. V statistiko je vpisal tudi 9 podaj, ena od teh je bila tale za hrbtom Timu Osolniku. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je sinoči po neučinkoviti igri v prvih treh četrtinah, s prebujenjem v zaključku srečanja uspelo premagati domžalski Helios, za katerega je tokrat zadnjič nastopil tudi nekdanji reprezentant Miha Zupan.

Košarkarji Krke so tekmo začeli in potem vztrajali z obrambo po celem igrišču, za kar je imel trener Simon Petrov na voljo deset košarkarjev, medtem ko je moral Jovan Beader na drugi tekmi odigrati le s petimi možmi. Kljub temu so gostje začeli bolje in v po izenačenem začetku v zaključku prve četrtine prišli do šestih točk prednosti, ko so jo sredi druge četrtine povišali na devet. Novomeščani so se pred koncem polčasa vrnili v igro in zaostajali le za eno točko, a jim sodniki s svojimi pogosto precej čudnimi odločitvami in zelo neenakim kriterijem do različnih igralcev niso dovolili doseči kaj več.

V 25. minuti je nekdanji krkaš Matej Rojc Helios popeljal v vodstvo za enajst točk, Simon Petrov pa nikakor ni našel rešitve, ki bi prinesla preobrat, minuto kasneje pa je Miha Zupan zadel še trojko in Helios je vodil za trinajst. A v zadnji četrtini je utrujenost domžalskih košarkarjev naredila svoje in v 36. minuti je Žiga Dimec s prostima metoma izid izenačil in Krko popeljal v drugo vodstvo na srečanju. Tekmo sta odločili zadnji dva minuti ko je Krka s koši Bratoža, Marinellija, Cinca in Maja Kovačeviča z delnim izidom 8:0 postavila stvari na svoje mesto.

Najboljši igralec srečanja je bil Novomeščan Domen Bratož s 15 točkami, 9 asistencami in štirimi skoki ter indeksom 26. Najbolj zaščiten igralec srečanja je bil Domžalčan Blaž Mahkovic, nad katerim so sodniki dosodili kar dvanajst osebnih napak, za črto prostih metov pa je stal kar dvajsetkrat.

Krka : Helios Suns 75:67 (15:20, 33:38, 49:56)

Krka: Marinelli 11 (2:3), Škedelj 3 (1:1), Osolnik 6 (4:4), Bratož 15 (1:2), Cinac 5 (2:2), Dimec 11 (5:8), Đapa 2, Jošilo 6 (2:2), Kovačevič 11 (2:2), Fifolt 5 (3:4).

Helios Suns: Rojc 10 (1:2), Pelko 13 (3:6), Zupan 9, Mahkovic 20 (13:20), Besedič 15 (0:2).

Lestvica: 1. Sixt Primorska 6, 2. Petrol Olimpija 5, 3. Rogaška 5, 4. Šenčur Ggd 5, 5. Šentjur 5, 6. Hopsi Polzela 4, 7. Ilirija 4, 8. Zlatorog Laško 4, 9. Krka 4, 10. Helios Suns 3.

I. V.

