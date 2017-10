Elizabeta in Dragutin Križanić iz orkestra v legendo

29.10.2017 | 11:15

Elizabeta Križanić (Foto: M. L.)

Dragutin Križanić (Foto: M. L.)

Del tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče (Foto: M. L.)

Artiče - Elizabeta in Dragutin Križanić sta sinoči v Prosvetnem domu Artiče nastopila s Tamburaškim orkestrom KUD Oton Župančič Artiče na njunem poslovilnem koncertu. Z orkestrom sta bila štiriintrideset let, Dragutin kot dirigent, Elizabeta kot instrumentalistka in pevska solistka.

Kakšnih štiristo obiskovalcev v nabito polni dvorani in polni avli Prosvetnega doma je priljubljena glasbenika in občana občine Brežice navdušeno pospremilo z izrazi globokega spoštovanja in hvaležnosti. Križanićeva sta v tem duhu z glasbo in besedo nagovorila občinstvo.

Brežiški župan Ivan Molan, ki je prireditev označil za izjemen dogodek, spomnil je, da je Dragutin častni občan občine Brežice. Menil je, da ima sinočnji dogodek poseben pomen, saj so zanj izbrali 28. oktober, ko je brežiški občinski praznik.

Predsednik krajevne skupnosti Artiče Anton Gajšek je Križanićevima in orkestru, katerega člana sta, namenil pohvalo, češ, velikokrat ste nam pričarali čudovite večere in lepe dneve.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Monika Gabrič, sta kot solista nastopila Elizabeta Križanić in Alen Kostevc. Elizabeti in Dragutinu so v čustveno nabitem večeru izrazili zahvalo in čestitke med drugimi predstavniki javnega sklada za kulturne dejavnosti, Zveze kulturnih društev Brežice, pevskega zbora Josip Vrhovski iz Nedelišća na Hrvaškem in več kulturnih društev iz brežiške občine – med temi KUD Brežice, ki ga vodita sinočnja slavljenca. Marjanca in Tine Dobnikar sta na prireditev poslala pozdravno pismo in štiriintrideset nageljnov, spregovorila je tudi predsednica KUD Oton Župančič Artiče Ida Ostrelič in Križanićevima v imenu društva izročila kristal z vgraviranimi notami.

Elizabeta in Dragutin sta na koncu nagovorila zbrane. Dragutin je zapel ob spremljavi orkestra, pridružile se mu je Elizabeta. Vsa dvorana pa je v izjemnem vzdušju ob spremljavi orkestra zapela legendarno Hej, tambura, katere avtor je Dragutin.

