Četrta zaporedna zmaga namiznotenisačev Krke

29.10.2017 | 11:00

Slavje, ko so Novomeščani letos četrtič zapored postali državni prvaki. (Foto: NTK Krka)

Novo mesto - V četrtem kolu v 1. slovenski namiznoteniški ligi so domači namiznotenisači Krke s 5:1 premagali solidno ekipo NTK ARRIGONI iz Izole in tako še vedno ostajajo na prvem mestu slovenske lestvice. Srečanje se je končalo v 90 minutah, a zapisati je treba, da težka srečanja še pridejo in da bo potrebna tudi za tokratno tekmo natančna analiza, ki naj pokaže na slabosti domače ekipe, je v poročilu s tekme zapisal Janez Pezelj.

Vodja domače ekipe Ivan Kapš je po srečanju dejal: »Dobra tekma, četrta zaporedna zmaga, nove izkušnje. Gremo naprej!«

Rezultati: Hribar - Novel (11:4 11:8 11:6), Tilen Cvetko - Gregor Vukovič (11:1 11:4 11:3), Tilen Novak - Erik Paulin (14:16 6:11 11:7 11:4 11:7), Tilen Cvetko - Matija Novel (9:11 11:9 11:3 11:5), Peter Hribar - Erik Paulin (9:11 12:14 11:3 4:11), Tilen Novak - Gregor Vukovič (11:3 11:3 11:5).

Naslednjo soboto igra NTK Krka v Mengšu.

M. Ž.