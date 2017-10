Odbojkarji še vedno brez dobljenega niza

29.10.2017 | 10:15

Martin Kosmina je bil tokrat najuspešnejši igralec Krke. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Po porazih v prvih treh krogih odbojkarjem Krke ni uspelo zmagati niti sinoči na gostovanju v Hočah, kjer, tako kot na prvih treh tekmah, niso osvojili niti niza. Še najbližje so bili temu v prvem nizu, ki so ga izgubili na razliko s 24:26, v nadaljevanju srečanja pa temu niso bili niti blizu, saj so preostala dva niza izgubili na 16 in 14. Najboljši igralec Krke je bil tokrat Martin Kosmina z doseženimi 10 točkami.

Krka je tako po štirih krogih trdno na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, v petem krogu pa se bo doma pomerila z drugouvrščenim Salonitom.

Hoče : Krka 3:0 (24, 16, 14)

Hoče: Berglez, Cafuta 2, Drvarič 9, Franc 6, Kšela, Ledinek, Lobnik, Mantha 13, Planinšić, Radović 12, Šijanec 6, Špindler 1.

Krka: Borin, Bregar 6, Dimnič, G. Erpič 4, U. Erpič, Klobčar, Kosmina 10, Lindič, Ožbalt, Pucelj 4, Renko, Turk 3.

Lestvica: 1. Panvita Pomgrad 10, 2. Salonit Anhovo 8, 3. Calcit Volleyball 7, 4. ACH Volley 6, 5. Hoče 6, 6. Triglav Kranj 6, 7. Maribor 5, 8. Črnuče 4, 9. GEN-I Volley 2, 10. Krka 0.

I. V.