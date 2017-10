Projekt vodovodnih izboljšav podaljšali do pomladi

29.10.2017 | 19:00

Jože Kapler (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Škocjan - V občini Škocjan v okviru projekta hidravličnih vodovodnih izboljšav v petih dolenjskih občinah te dni opravljajo zadnja dela pri lani začeti gradnji vodohrana Zloganje in hkrati nadaljujejo druge vodovodne izboljšave. Projekt, katerega končanje so prvotno načrtovali septembra, so zaradi kasnega začetka del podaljšali do pomladi 2018, je poročala STA.

Škocjanski župan Jože Kapler je povedal, da bo izboljšanje občinske vodooskrbe brez davka stalo približno dva milijona evrov, občina pa bo za naložbo prispevala približno 400 tisoč evrov. Celotna naložba obsega gradnjo novega 4000-kubičnega vodohrana nad Zloganjem ter prenovo in dograditev nekaj manj kot šest kilometrov primarnega vodovodnega omrežja, s čimer bodo vodooskrbo izboljšali tako v nižje kot višje ležečih predelih občine.

Pred približno letom začeta gradbena in druga dela so po županovih besedah podaljšali do prihodnje pomladi, lastni denarni prispevek pa zagotovili v občinskem proračunu letošnjega in prihodnjega leta. Po podatkih škocjanske občinske uprave bodo z omenjenim projektom omejili tudi vodne izgube, oskrbo s pitno vodo pa nameravajo izboljšati še na območjih Močvirja, Bučke, Stopnega in Radulje.

M. Ž.