Potujoča knjižnica obiskala prvošolce iz OŠ Leskovec pri Krškem

29.10.2017 | 10:40

Leskovec pri krškem - V četrtek, 26. oktobra, nas je obiskala Potujoča knjižnica Mirana Jarca. »Uau!«, so vzdihnili otroci, ko so zagledali barvito in posebno prevozno sredstvo, ki se je ustavilo na našem šolskem dvorišču. Ko smo pokukali vanj, smo v njem zagledali knjige (pravljične, resne, smešne, zabavne, odrasle in otroške) zložene na ličnih policah. Izvedeli smo, čemu je namenjena, koga vse razveseljujejo ter koliko časa že obstajajo. Prisluhnili smo pravljici o vilah, spoznali Nodija, zaplesali ob njegovi pesmici ter preživeli res čaroben čas.

Srčna hvala Potujoči knjižnici Mirana Jarca za čas, pridih domačnosti, barvitosti, pogleda v to, kako so knjige resnično pomembne. Brali bomo še dalje, ker je branje potovanje v pravljične svetove, v vse tisto, kar verjamemo, da je dobro.

Učiteljice 1. razredov

