Kostanjev piknik na Gimnaziji Brežice

29.10.2017 | 10:50

Brežice - Dijaška skupnost Gimnazije Brežice je za vse dijake in zaposlene v petek, 20. oktobra, med glavnim odmorom na šolskem vrtu pripravila kostanjev piknik. Kostanj so nabrali in pripravili dijaki sami, peko pa sta prevzela hišnik Milan Majkić in profesor športne vzgoje Sandi Rašović. Za kuhalnico je poprijel tudi ravnatelj Uroš Škof. Zbrane je pozdravil in nagovoril novoizvoljeni predsednik dijaške skupnosti Maksi Bogovič.

Prireditev je zaznamovalo tudi obiranje šolske jablane, ki so jo opravili predsedniki oddelčnih skupnosti. Tako so se dijaki in delavci šole v čudovitem jesenskem vremenu prijetno družili in spoznavali.

Gimnazija Brežice

