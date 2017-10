Kostanjeviški sedmošolci v projektu Rastem s knjigo

29.10.2017 | 10:55

Kostanjevica na Krki - Učenci 7. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki smo v petek, 27. oktobra, v okviru vseslovenskega projekta Rastem s knjigo obiskali Valvasorjevo knjižnico v Krškem. Kulturni dan smo pričeli v šoli s prebiranjem Levstikovega Martina Krpana. Nato smo se odpravili v Krško, kjer smo najprej obiskali mladinski oddelek.

Knjižničarka Antonija Amon, koordinatorica projekta Rastem s knjigo, nam je predstavila cilje projekta, zanimive knjige za mladostnike in vsakemu učencu razdelila roman Zvezde vabijo avtorja Mihe Mazzinija, ki ga vsem slovenskim sedmošolcem podarja Javna agencija za knjigo (JAK). Temu je sledil obisk oddelka za odrasle, kjer smo si v dveh skupinah ogledali oddelek za domoznanstvo, se seznanili s knjižnično informacijskim sistemom cobiss in se sprehodili po izjemni kapucinski knjižnici. Tu nas je še posebej navdušil Calepinov latinski slovar, natisnjen daljnega leta 1502, in prvi prevod Dalmatinove Biblije v slovenski jezik.

Za konec smo si ogledali še Speedway zbirko, edino tovrstno javno dostopno zbirko v Sloveniji. Dan pred počitnicami je tako bil izredno poučen in zabaven.

Urban Urh Jakše, 7. razred, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

