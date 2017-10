Krčani proti Ankaranu osvojili le točko

29.10.2017 | 12:00

Leo Ejup je bil v sodnikovem podaljšku strelec izenačujočega zadetka, ki je Krčanom prinesel vsaj točko. (Foto: Martin Metelko/M24)

Krško - Nogometašem Krškega včeraj niti v drugo ni uspelo premagati zadnjeuvrščenega Ankarana, s katerim so tokrat odigrali neodločeno 1:1. Neodločena je bila tudi tekma med tema dvema tekmecema v Krškem v petem krogu, ki se je končala z 2:2. Edini zadetek za Krško je tokrat v sodnikovem podaljšku dosegel Novomeščan oziroma natančneje Otočan Leo Ejup.

Po dokaj zadržanem začetku si nobena od ekip ni pripravila resnejše priložnosti, prvi pa so vendarle nato zapretili domači. V šesti minuti je Gal Primc lepo sprejel podajo v kazenskem prostoru, nato pa že med padcem skušal streljati, a je s kakšnih šestih metrov zgrešil vrata Marka Zalokarja.

Krčani so eno redkih nevarnih akcij izvedli v 14. minuti, ko je obrambi Ankarana po levi strani pobegnil Miljan Škrbić, toda ni bil dovolj hiter, da bi žogo ujel dovolj zgodaj za nevarnejši strel in vratar Primož Bužan ni imel veliko dela.

Ankaran je prišel do vodstva v 23. minuti po strelu z bele točke. V akciji pred tem je žoga na robu kazenskega prostora v roko zadela Klemna Šturma, sodnik je pokazal na enajstmetrovko, zanesljiv izvajalec pa je bil Mihovil Klapan.

Najlepšo priložnost za izenačenje so imeli Krčani v 41. minuti, ko se je za strel od daleč odločil Josip Balić, Bužan pa je odlično posredoval in žogo odbil v kot.

Nadaljevanje je postreglo s previdnejšo igro domačih, ki so predvsem varovali zanje ugoden izid, gostje pa so kljub pritiskom dolgo časa zaman iskali poti do vrat Ankarana. Prvo nevarnejšo akcijo sta v 62. minuti zapravila Marko Dušak, ki je z desne strani poslal žogo pred vrata, kjer pa se Balić ni najbolje znašel in s kakšnih petih metrov ni bil nevaren za Bužana.

Bolj ko se je tekma bližala koncu, bolj so Krčani pritiskali proti golu Ankarana. Zgoščena obramba domače ekipe je zdržala do sodnikovega dodatka, potem pa so si gostitelji privoščili napako; po prostem strelu Tončija Mujana z leve strani sta žogo v kazenskem prostoru zgrešila tako Luka Badžim kot Tim Vodeb, do nje pa je na kakšnih 11 metrih prišel Leo Ejup in jo poslal za hrbet domačega vratarja.

V petnajstem krogu bodo Krčani 4. novembra gostili Maribor.

Ankaran Hrvatini : Krško 1:1 (1:0)

Strelca: 1:0 Klapan (23.), 1:1 Ejup (90.)

Ankaran Hrvatini: Bužan, Burkić, Badžim, Pahor, Mate, Klapan, Delgado, Humar, Primc (od 90. Matošević), Meledje (od 78. Vodeb), Nkama (od 74. Cerovec).

Krško: Zalokar, Dušak, Gorenc (od 46. Jovanović), Krajcer, Ejup, Šturm, Kovačič (od 70. Kerin), Balič, Jurina, Škrbić, Mujan.

Lestvica: 1. Maribor 34, 2. Olimpija 33, 3. Rudar Velenje 22, 4. Domžale 19, 5. Gorica 19, 6. Krško 16, 7. Celje 15, 8. Aluminij 13, 9. Triglav Kranj 8, 10. Ankaran Hrvatini 7.

I. V., STA