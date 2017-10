S kolesom od Trubarja do Bohoriča in Dalmatina

29.10.2017 | 11:05

Krško, Rašica - Številni kulturni dogodki, ki so posvečeni 500-obletnici protestantizma, so nas na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem vzpodbudili, da pripravimo športno-rekreativno prireditev. Dogodek smo povezali z osrednjo slovesnostjo ob 500-letnici protestantizma v krškem kulturnem domu.

Tako smo se v četrtek, 26. oktobra, zbrali pred Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško in se s kombiji odpeljali v Rašico. Pred Trubarjevo domačijo so nas pričakali predstavniki občine Velike Lašče in muzeja. Navdušeni so bili nad našo idejo in podpisali smo listino o sodelovanju med občinama Velike Lašče in Krško. Dogovorili pa smo se tudi o sodelovanju osnovnih šol Primoža Trubarja Velike Lašče in Jurija Dalmatina Krško.

Po krajši pripravi in pregledu koles smo začeli s kolesarjenjem skozi Ponikve, Predstruge, Cesto in Zdensko vas. Po daljšem vzponu je nato sledil spust v vas Krka. Tu smo po krajšem počitku nadaljevali ob reki Krki skozi Gabrovčec, Velike Lese, Marinča vas, Fužine, Zagradec, Breg, Male Reberce, Poljane, Prapreče v Žužemberk. Na osnovni šoli nas je ravnateljica sprejela in nam predstavila zanimivosti doline ob reki Krki. Sledila je malica in krajši počitek na igrišču osnovne šole.

Nadaljevali smo skozi Dvor, Sotesko, Gaberje, Gorenje v Stražo. Z zadovoljstvom smo ugotavljali, da smo premagali že skoraj polovico poti. Tempo vožnje je bil zelo hiter, ampak zelo dobro pripravljeni učenci so ga z lahkoto premagovali. Na počitku smo se dogovorili, kako bomo kolesarili skozi Novo mesto. Ob velikem avtomobilskem prometu smo se zelo dobro posluževali kolesarskih stez in zelo hitro smo prikolesarili do Osnovne šole Otočec, kjer smo imeli kosilo. Sledila je vožnja do gradu Otočec, kjer smo se pred zadnjo tretjino poti še malo odpočili. Zadnji del smo nadaljevali skozi Kronovo, Družinsko vas, Drago, Stranje Dobravo, Čučjo Mlako, Hrvaški Brod, Zameško, Smednik, Zaloke, Veliko vas, Leskovec v Krško.

Po 95 km smo s kolesarjenjem zaključili pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina. S ponosom smo ugotavljali, da smo premagali kar zahtevno kolesarsko pot, ki nam ni predstavljala večjih problemov. Številne rekreativne prireditve, ki jih organiziramo na naši osnovni šoli z učenci pa kažejo, da smo na pravi poti. Saj na ta način predstavljamo učencem pomembne oblike športne rekreacije, ki jo bodo v bodoče še izvajali.

Na kolesarjenju sta za varnost skrbela dva policista s Policije Krško, medicinska sestra z Urgence Krško, serviser za kolesa, hišnik, ki nas je spremljal v kombiju in učitelja športne vzgoje.

Po kratkem počitku smo se udeležili še proslave posvečene 500-obletnici protestantizma v krškem kulturnem domu, kjer smo županu magistru Miranu Stanku izročili listino o sodelovanju med Občino Velike Lašče in Občino Krško.

Anton Zakšek

