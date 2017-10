Razstava Vodni detektiv v OŠ Sevnica

29.10.2017 | 11:00

Sevnica - OŠ Sava Kladnika Sevnica je v oktobru gostila retrospektivno razstavo ob 20-letnici Vodnega detektiva, izobraževalnega programa, ki že 20 let spodbuja osnovnošolsko mladino po vsej Sloveniji k raziskovanju voda in lokalnega okolja ter h kreativnemu razmišljanju o vodi in problemih vezanih na vodo. Razstava predstavlja dvajset tem, ki so bile obravnavane v okviru vsakoletnih natečajev.

V šolskem letu 2016/2017 je na natečaju »Mikroplastika« prvo nagrado za likovno-literarni projekt v kategoriji druga triada dosegla OŠ Sava Kladnika Sevnica, in sicer petošolki Ema Tretnjak in Julija Kermc pod mentorstvom učiteljice Jožice Mlakar. Ema je svoje bogato razmišljanje strnila v pesmici z naslovom Mikroplastika, ilustracijo je ustvarila njena sošolka Julija. Dekleti sta za svoje delo prejeli priznanji, njun lanskoletni razred z mentorico pa si je prislužil spletno kamero.

Ob odprtju razstave v avli OŠ Sevnica sta nagrajenki predstavili delo Vodnega detektiva in svoja prispevka. Program so popestrili mladi pevci, učence pa sta nagovorili ravnateljica šole in eko koordinatorica.

Z namenom ozaveščanja o skrbi za čisto okolje se razstava v mesecu novembru seli v drugo šolo.

OŠ Sava Kladnika Sevnica

