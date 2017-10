Osrednja proslava ob semiškem občinskem prazniku

29.10.2017 | 15:30

Semič - Včeraj so Semičani v spomin na 28. oktober 1941, ko je bila na Smuku nad Semičem ustanovljena prva belokranjska četa, praznovali občinski praznik. Zvečer je bila v Kulturnem centru Semič osrednja proslava, na kateri je bila slavnostna govornica semiška županja Polona Kambič, ki je spomnila predvsem na pridobitve v letošnjem letu.

Podelili so tudi občinska priznanja. Za športnico leta so razglasili Žano Pintarič, za športnika pa Maria Sajka. Diplome so prejeli Albina Sonja Štraus, slaščičarna Pri Neđotu, skupina za ohranjanje spomenikov in grobišč pri Združenju borcev za vrednote NOB Semič ter Prostovoljno gasilsko društvo Gradnik. Plaketi sta si prislužila Miroslav Kočevar in Društvo vinogradnikov Semič. Podelili so tudi naziv častne občanke, ki ga je prejela prof. dr. Boža Krakar Vogel. V semiški občini imajo tako tri častne občane. Leta 2006 je ta naziv prejel Blaž Kočevar, pet let pozneje pa Janko Bukovec.

V kulturnem programu so se dotaknili del semiškega rojaka Janka Lavrina. Poleg recitatorjev so nastopili še pevca Gašper in Martin Banovec, ki ju je na klaviaturah spremljala pianistka Anastasija Banovec, kitaristka Nina Stariha ter trobentač Jakob Štukelj, ki ga je spremljal Andrej Kunič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

novejši najprej Komentarji (5) 5h nazaj Oceni Nešokec Škoda ,kjer ima tako uspešna občina tak neprimeren dogodek za svoj praznik zgodovina se ni takrat zacela se mnogo prej. 2h nazaj Oceni Kar na smeh mi gre Nešokec, škoda da ta praznik ni na 20. april, ko se je v letu1889 rodil " največji ljubitelj " slovenstva in Bele Krajine, brkati striček iz Avstrije ... Za silo bi šlo tudi na 29. julij , v spomin na dan v letu 1883, ko se je v vasi Predappio rodil drugi " največji ljubitelj" Slovencev , striček Benitto ali pa mogoče na dan 9. marec , ko se je l. 1883 rodil soustanovitelj slovenskega domobranstva " prečastiti" gospod škof .... Predlagaj te datume Semičanom !! 1h nazaj Oceni Legat Smesno kake neumnosti pišeš si bil pri zidanci 1h nazaj Oceni Metličan Veliko boljši datum je ko se Semič postala samostojna občina pa še bi se kaj naslo 1h nazaj Oceni abecedarij kot vidim je najboljši datum dan, ko občina Semič praznuje.... pustite sosedov krožnik, pobrigajte se za svoje nohte, obrvi...nekam nečimrno delujete.... Preglej samo prijavljene komentatorje