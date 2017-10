Novomeščani z novo zmago po lestvici navzgor

29.10.2017 | 17:00

Po porazu v pokalnem tekmovanju nogometaši Krke spet zmagujejo. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto, Brežice - V 13. krogu druge nogometne lige so danes nogometaši Krke doma s 4:2 ugnali kranjsko Zarico. Zadetke za Krko so dosegli Miroslav Šarič dva, oba iz enajstih metrov v 8. in 56. minuti, Denis Cerovec v 65. minuti in Theodore Develan Wilson v 84. minuti.

Tudi Brežičani so igrali doma in z 2:3 izgubili z nafto 1903. Zadetka za Brežice Terme Čatež sta dosegla David Bučar v 62. in Ivan Petrović v 77. minuti za izenačenje, ki je zdržalo le do sodnikovega podaljška, ko je v 91. minuti goste popeljal v vodstvo in do zmage Vedran Vinko.

Z novo zmago je Krka prehitela Brežičane in napredovala na šesto mesto, Brežičani pa so zdrsnili na osmo mesto. V soboto bo Krka gostovala na Ravnah pri Fužinarju, Brežičani pa v Veržeju pri Farmtechu.

Lestvica: 1. Mura 32, 2. Drava Ptuj 28, 3. Kalcer Radomlje 27, 4. Nafta 1903 26, 5. Jadran Dekani 24, 6. Krka 20, 7. Cherrybox 24 Tabor Sežana 19, 8. Brežice-Terme Čatež 18, 9. AŠK Bravo 18, 10. Ilirija 1911 14, 11. Zarica Kranj 13, 12. Roltek Dob 11, 13. Rogaška 11, 14. Fužinar Ravne Systems 11, 15. Brda 10, 16. Farmtech Veržej 7.

I. V.