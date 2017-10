Uspešen zaključek Unesco tabora

29.10.2017 | 17:50

Pišece - V petek, 27. oktobra, se je v Pišecah uspešno zaključil že 18. mednarodni Unesco tabor. Po jutranji telovadbi s plesom, košarko in tajskim boksom smo se vsi odpravili v Dom Pišece, kjer je sledila zaključna prireditev. Predstavile so se vse delavnice s svojimi izdelki in kratkim poročilom dela, vmes smo malo zaplesali in zapeli, nato pa se je ravnateljica Nuška Ogorevc, polna pozitivne energije in dobre volje, zahvalila vsem sodelujočim, še posebej mentorjem vseh šol, mentorjem vseh delavnic, staršem, ki so pridno pomagali pri peki peciva in drugih dobrot ter gostili učence na svojih domovih, učencem in sodelavcem ter poudarila, da je bil to spet eden od taborov, kjer smo se veliko naučili, predvsem pa stkali nova prijateljstva, ki nas bogatijo iz dneva v dan.

Vsem 18 šolam, ki so sodelovale na letošnjem taboru, je podelila darilca in zahvale, nato pa smo se po skeču učencev domače šole odpravili preizkusit novo aplikacijo, ki je v teh dneh nastala za uporabnike moderne tehnologije (nosi naslov Poti, potice in razpotja, Pišece). Med iskanjem točk smo prispeli tudi do prve knjigobežnice v Posavju, ki je nastala ob pomoči gospoda Miloša Kostevca in stoji pri mlinu. Nekaj knjig so vanjo prijazno položili tudi naši gostje tabora iz Hrvaške in Srbije, učitelj David Križman pa je predstavil pomen tega projekta.

Lahko smo ponosni, da bo druga knjigobežnica svoj dom dobila pri naši šoli – OŠ Maksa Pleteršnika. Po kosilu smo si zaželeli lepe počitnice in si obljubili, da se naslednje leto zopet srečamo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem sponzorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi letošnjega tabora. Hvala in nasvidenje v Pišecah 2018.

Novinarski tris OŠ Maksa Pleteršnika Pišece - Žan, David in Alenka, Foto: Mirjana Lipej

Galerija