Vokalnih5 navdušilo na domačem odru

30.10.2017 | 10:00

Vokalnih5 pravzaprav sestavlja šest deklet, ki jih odlikuje večglasno petje.

Bučka - Pevska skupina Vokalnih5, ki deluje v okviru Kulturnega društva Bučka, je v soboto pripravila drugi samostojni koncert in tako kot lansko jesen tudi letos navdušila z izvrstnim petjem.

Ljuba Hočevar, predsednica KD Bučka

Vokalnih5 je sicer začelo kot pet pevk, a danes jih je šest. To so: Eva Camloh, Suzana Lavrič, Simona Golob, Magdalena Kocjan Kodrič, Nežka Janc in Petra Stopar. Prihajajo z Bučke, Studenca in Sevnice. Njihov umetniški vodja je Tine Bec, ki jih je pri nekaj pesmih na nastopu spremljal za klavirjem.

Vokalnih5 prepeva pod vodstvom Tineta Beca (na desni).

Dekleta in žene, ki jih poleg prijateljstva seveda druži ljubezen do glasbe, prepevajo različne priredbe slovenskih ljudskih in sodobnih pesmi ter tujo glasbo. Tudi v soboto so se predstavile s pestrim repertoarjem, od ljudskih do tujih pesmi, poseben sklop pa je predstavljal tekmovalni program, s katerim se bodo sredi novembra predstavile na regijskem tekmovanju v Šentjerneju.

Žiga Mikolič se je izkazal kot simpatičen in zabaven voditelj.

Vokalnih5 se je namreč marca udeležilo območne revije odraslih pevskih zasedb Dolenjske in se uvrstilo na regijsko tekmovanje. Tega uspeha so pevke, ki popestrijo marsikatero prireditev v škocjanski in sevniški občini, nastopajo pa tudi po drugih slovenskih krajih, zlasti na Gorenjskem in v Beli krajini, ter prepevajo na porokah in osebnih zabavah, zelo vesele. Vaje imajo enkrat na teden v kulturnem domu na Bučki, za posebne priložnosti pa še pogosteje.

Gorjanski spev

Da so v zadnjem letu dni zelo napredovale, je v kratkem nagovoru poudaril škocjanski podžupan Alojz Hočevar, pohvalnih besed o dekliški pevski skupini pa je bila deležna tudi predsednica KD Bučka Ljuba Hočevar.

Obiskovalci prireditve so lahko uživali tudi v moškem petju, saj so dekleta skupine Vokalnih5 v goste povabile skupino izpod Gorjancev, imenovano Gorjanski spev. Fantje prepevajo od leta 2011, in sicer pod vodstvom Milana Pavliča. Na Bučki so se predstavili predvsem s slovenskimi ljudskimi, sicer pa imajo v svojem repertoarju tudi narodne, zabavne in dalmatinske pesmi.

Besedilo in foto: L. Markelj

