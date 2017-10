Žoltasti Troti in Kolpa na vrhu lestvice

30.10.2017 | 09:00

Žoltasti Troti (Foto: Erika Abolnar/FB stran Žoltastih Trotov)

Novo mesto - Košarkarji novomeških Žoltastih Trotov so dobro začeli svojo prvo sezono v 3. slovenski košarkarski ligi. V prvih treh krogih so premagali Krvavec s 86:71, Ježico s 70:64 in Calcit z 92:82. Enako uspešna je bila tudi Kolpa Črnomelj, ki je v prvih treh krogih premagala Gorenjo vas s 94:62, Krvavec s 70:48 in Litijo s 73:66. Tako Kolpa na lestvici skupine center vodi, Troti pa so drugi.

V skupini vzhod je Krško izgubilo z Mariborom Branikom in Nazarjami ter s 86:67 premagalo Bistrico in je na lestvici četrto.

I. V.