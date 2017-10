Najboljši med je iz Radmirja

30.10.2017 | 08:20

Semič - Čebelarsko društvo Semič je letos pripravilo že 16. mednarodno ocenjevanje medu. Tri tričlanske komisije, ki jim je predsedovala Malči Božnar, so dobile v oceno 255 vzorcev 151 čebelarjev, a so bili trije vzorci izločeni zaradi prevelike vsebnosti vode. Največ vzorcev je bilo slovenskih, prinesli pa so jih tudi čebelarji iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, s Kosova, iz Srbije, Črne Gore, Švice in Avstrije. Prevladoval pa je gozdni med.

Čeprav je bila po besedah predsednika Čebelarskega društva Semič Bojana Pavlina letošnja medena bera v Sloveniji podpovprečna, pa so na včerajšnji razglasitvi rezultatov podelili kar 75 zlatih, 85 srebrnih in 37 bronastih medalj, le 25 vzorcev pa je ostalo brez kolajn. Šampiona 16. ocenjevanja si je z gozdnim medom (31,99 točke) prislužil Janko Podkrižnik iz Radmirja pri Ljubnem ob Savinji. Iz tujine je bil najbolje ocenjen akacijev med (31,33 t.) Ivana Curiša iz hrvaške Konjščine. Med belokranjskimi čebelarji pa so se najbolje odrezali Čebelarstvo Veselič iz Čuril pri Metliki s cvetličnim medom (30,68 t.), čebelarstvo Pavlin iz Semiča z gozdnim medom (30,1 t.) in Peter Žagar iz Starega trga ob Kolpi prav tako z gozdnim medom (30,06 t.).

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija