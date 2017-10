Gorela kuhinja, lastnik opečen

30.10.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.48 uri je v Jurčičevi ulici v Ivančni Gorici zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na kuhinjske elemente. Požar so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica in PGD Stična. Lastnika so zaradi opeklin prepeljali v KC Ljubljana. O dogodku je bila obveščena tudi policija.

Nekaj težav zaradi vetra tudi na našem območju

Ob 12.02 je v Nazorjevi ulici v Črnomlju močan veter odtrgal pločevinasto obrobo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so obrobo ponovno zasilno namestili na streho.

Ob 12.28 je glavni cesti pri Artem, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec CGP Sevnica, ki je oviro odstranil.

Ob 18.01 je na cesti Boštanj - Krmelj, v Jablanici, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec Kumunale Sevnica.

Ob 11.15 se je na cesti Velike Lašče - Ljubljana v bližini Turjaka, občina Velike Lašče, preko obeh voznih pasov cestišča podrlo drevo. Gasilci PGD Turjak so drevo razžagali in odstranili. Na kraju so bili delavci cestnega podjetja in policija.

Ob 13.22 so na cesti Osilnica - Bezgovica, občina Osilnica, gasilci PGD Osilnica razžagali in odstranili podrto drevo.

M. K.