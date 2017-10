Jesen je še lepša ob prijetnih melodijah in ubranih glasovih

30.10.2017 | 12:25

Ljudske pevke Šmarjetke

Šmarjeta - Pevke ljudskih pesmi Šmarjetke, ki delujejo pod okriljem Društva podeželskih žensk Šmarjeta, se niso izneverile tradiciji in so konec tedna znova povabile na zanimivo prireditev Zahvala jeseni. Tudi tokrat so s svojim nastopom in gosti poskrbele za prijeten večer, smeh in zabavo, tako da je polna dvorana obiskovalcev domov odšla dobre volje.

Pevska skupina DU Bela Cerkev

Šmarjetke, ki jih sestavljajo Martina Avbar, Mari Brinovec, Vesna Durič, Stanka Junc in Jelka Petrovič - slednja jih tudi vodi, so se predstavile predvsem s slovenskimi ljudskimi pesmimi, med njihove nastope pa so vpletle goste. Letos so to bili: Šmarješki muzikanti, Arclinski fantje in pevska skupina DU Bela Cerkev. Dramska skupina DU Mirna je nasmejala s skečem Bosanska bioenergija.

Ob koncu so vsi nastopajoči združili moči in z občinstvom ter s Šmarješkimi muzikanti zapeli ponarodelo Slakovo pesem V dolini tihi. Zbrane sta nagovorila šmarješka županja Bernardka Krnc in šmarješki župnik Andrej Golčnik. Za dobro voljo je poskrbel tudi že tradicionalni voditelj Zahvale jeseni Darko Povše. Odrezali pa so se tudi člani Društva vinogradnikov Šmarjeta in pekli kostanj...

L. Markelj, foto: Aleksander Durič

