Prepoznavnost kraja je odvisna od ljudi, ki živijo v njem

30.10.2017 | 10:45

Sodražica - Tako kot v sosednjih občinah (Ribnica, Loški Potok) so tudi v Sodražici za občinski praznik določili datum iz daljne preteklosti, to je 30. oktober, dan, ko jim je Marija Terezija leta 1784 dodelila pravice do tedenskih sejmov.

Na osrednji prireditvi je župan Sodražice Blaž Milavec dejal, da je praznik čas, ko se pregleda, kaj je bilo postorjenega in kaj občino še čaka. »Odkar imamo svojo občino, smo tudi s pomočjo države veliko postorili. Naložb je v zadnjih letih sicer manj, a kot vidite, se še gradi, » je poudaril Milavec.

Prepoznavnost kraja pišejo predvsem ljudje. Med njimi je veliko tistih, ki so v ospredju. Tudi letošnji nagrajenci. Častni občan je postal Ivo Smisl, za uspešno delovanje na področju kulture, predvsem ljudske glasbe. Zlato plaketo je prejel Klub harmonikarjev Urška za 25 let delovanja, občinska priznanja Slava Arko, Meta Trhljen in Štefka Joras, za prostovoljno delo v različnih društvih, županova priznanja pa Andraž Žlindra, za uspehe v borilnih veščinah, in Veteranska ekipa Balinarskega kluba Sodražica za naslov državnih prvakov v svoji kategoriji.

Besedilo in foto: Milan Glavonjić