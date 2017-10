»Asfalt smo drobili kar s prsti!«

30.10.2017 | 14:00

Po enem tednu od položitve asfalta se je ta drobil skoraj kot stiropor.

Smolenja vas - Že skoraj dva meseca je v Smolenji vasi kopica gradbišč in z njimi povezanih zapor cest ter obvozov. Novomeška občina bo namreč dobrih 304 tisočakov (brez DDV) namenila za obnovo vodovoda Petelinjek-Smolenja vas v skupni dolžini 2,3 kilometra. Izvajalec del je podjetje Gradnje Boštanj, podizvajalec pa IPI iz Rogaške Slatine. A nekaj zaskrbljenih krajanov Smolenje vasi je pisalo na naše uredništvo, saj se je na terenu oz. njihovih dvoriščih dogajalo marsikaj. Med drugim so nam poslali videoposnetek, na katerem z roko oz. prsti drobijo teden star asfalt, ki so ga položili ob prenovi. To pa še zdaleč ni bil edini njihov očitek.

Vaščani so bili razočarani nad odnosom izvajalcev na terenu, saj jim niso želeli prisluhniti, ko so že med gradnjo pred in na njihovih dvoriščih opozarjali na napake.

Prenova poteka v več krakih po naselju, nanjo pa so čakali kakšno desetletje. V enem delu Smolenje vasi je okoli deset gospodinjstev takrat ostalo brez dostopa do hiš oz. so morali uporabljati obvozno pot, speljano po makadamu, za kar so se gradbinci obvezali, da ga bodo še pred začetkom utrdili. »Pa ga niso. Tri tedne smo se vozili po blatu in se občasno spraševali, ali nam bo sploh uspelo priti do doma. Ko smo jih prosili, naj tam nasujejo vsaj nekaj peska, saj so pot dodatno uničili prav njihovi kamioni, pa so bili za opozorila gluhi,« je pripoved začel Milan Samide.

Izvajalec del je podjetje Gradnje Boštanj, podizvajalec pa IPI iz Rogaške Slatine.

»Pred dobrimi 14 dnevi so prvič polagali asfalt na vhodu na naše dvorišče. Kmalu sem opazila, da se je začel drobiti oz. luščiti stran že ob pometanju,« nadaljuje soseda Marinka Žiberna. Da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, ji pritrdi tudi Samide: »Na svoji parceli sem opazil, da je niveleta druga, kot smo se dogovorili. Po tej logiki so položili okoli dva centimetra asfalta. Zato smo zadevo preverili in dejansko ugotovili, da je ponekod le dva ali tri, drugod je bilo šest centimetrov, a toliko bi ga moralo biti povsod.« Samide in ostali so se dokopali do pogodbe, podpisane med občino in izvajalcem del, v kateri je za vsak krak naveden natančen popis del. Pravijo, da so izvajalce oz. podizvajalce na terenu sproti opozarjali na napake, zaradi drugačne nivelete ceste so ponekod robniki višji in se je že zgodilo, da so v družini sosede Katarine Gornik skoraj odtrgali sprednji odbijač na vozilu. Žibernova dodaja, da so pri njih uničili nekaj robnikov in zvili žleb.

Kamnita zložba med gradnjo ni bila poškodovana, zato njena menjava na račun investitorja ni potrebna, sicer pa gre za zasebno lastnino in torej tudi odgovornost, so krajanom Smolenje vasi odgovorili na MO Novo mesto.

Skupaj so opozorili še na škarpo, ki je nekoliko nižje ob cesti in na katero radi splezajo tudi otroci med igro. Pravijo, da je projektant pred gradnjo predvidel tudi morebitno menjavo kamnite škarpe, a vodovod je postavljen, cestišče prenovljeno, škarpa pa je ostala enaka ali še bolj nevarna, saj naj bi nekaj njenih delov odpadlo. Naši sogovorniki se bojijo, da se bo nekoč sama podrla, in le upajo, da se komu ne bo kaj zgodilo: »Prav zanima me, ali bi si kdo od odgovornih upal izdati uradno potrdilo o statiki in prevzeti odgovornost!«

Tega ne bodo dobili, saj – kot izhaja iz pojasnil, ki so jih ta teden dobili po pisanju županu Gregorju Macedoniju – kamnita zložba med gradnjo ni bila poškodovana, zato njena menjava na račun investitorja ni potrebna, sicer pa gre za zasebno lastnino in torej tudi odgovornost. Samide je županu v svojem dopisu namreč navedel vrsto njihovih opazk na račun slabe izvedbe del na terenu, na občinski upravi pa so na vsako odgovorili in predvsem poudarili, da projekt še ni zaključen, to naj bi se zgodilo do konca meseca, in šele tedaj bo čas za ocene: »Investicija je sicer še vedno v fazi izvedbe, saj se dela na gradbišču še izvajajo in s strani naročnika še niso prevzeta. Po končanih delih se bo izvedel tudi kvalitativni prevzem izvedenih del v skladu s pogodbo, pogodbeni stranki pa bosta s primopredajnim zapisnikom ugotovila, ali mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti.«

A omenjeni krajani so svoje že dosegli, so nam sporočili po našem obisku. Izvajalec jim je končno prisluhnil tudi glede debeline in kvalitete asfalta ter napake na terenu v nekaj dneh že odpravil.

