Ostal brez dragocene harmonike; policisti znova opozarjajo na previdnost

30.10.2017 | 13:10

Policijska uprava Novo mesto v tokratnem poročilu navaja številne primere vlomov in tatvin. Tako je med 26. 10. in 27. 10. v okolici Trebnjega neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil harmoniko. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov. V Zagradu pri Otočcu pa je v noči na soboto nekdo vlomil v rezervoar tovornega vozila. Iztočil in odtujil je okoli 600 litrov goriva.

V Gorenjem Vrhpolju je v soboto popoldne neznani storilec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Lastnika je oškodoval za 2500 evrov.

V noči na nedeljo so v kraju Radovlja neznanci vlomili v delavnico ob stanovanjski hiši in odnesli denar. Škode je za okoli 600 evrov.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnih vozniških dovoljenj

V petek okoli 19.30 je občan policiste opozoril na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Žabji vasi vijugal po vozišču, večkrat zapeljal na pločnik in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 68-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepoveali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa na Šmarješki cesti v Novem mestu so policisti v noči na soboto ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 27-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto popoldne so policisti v Šentrupertu ustavili 25-letno voznico osebnega avtomobila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o prometni nesreči v Krmelju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasvet za varne praznične in počitniške dni

Policisti na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so v preteklih letih v dneh pred praznikom dneva spomina na mrtve na parkirnih prostorih pokopališč obravnavali primere tatvin iz odklenjenih vozil in vlomov, ko so oškodovanci na vidnih mestih v avtomobilih puščali predmete. Občane opozarjajo, naj poskrbijo za varnost svojega premoženja. Vozila naj skrbno zaklepajo, na sedežih, armaturnih ploščah, v prtljažniku pa ne puščajo predmetov, ki so vaba za tatove. Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki ali torbici. Povzročena škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost odnesenih predmetov. Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, naj ne nosijo denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov naj jih imajo vedno na očeh oz. jih ne odlagajo tako, da bi ostali brez nadzora, še poudarjajo policisti.

Ob odhodu od doma naj skrbno zapirajo okna in zaklepajo vrata, ključev vrat pa naj ne puščajo na t.i. "skritih mestih" (pod predpražnikom, pod lončkom za rože ipd.). Policisti opozarjajo tudi na primerno hrambo denarja in vrednejšega nakita (hramba v sefih). Kot poudarjajo, njihove izkušnje kažejo, da so pri učinkovitemu preprečevanju vlomov v stanovanja in stanovanjske hiše nepogrešljivi dobri sosedski odnosi. Ob odhodu od doma poprosite sosede, da so pozorni na vašo hišo, ob pojavu sumljivih oseb ali vozil pa takoj pokličite na številko 113 in policistom sporočite opis sumljivih oseb in registrsko številko vozila. Policisti se bodo odzvali in preverili okoliščine.

Poziv voznikom in pešcem

Kljub številnim opozorilom o posledicah vožnje pod vpivom alkohola, policisti dnevno obravnavajo prometne nesreče in prekrške, ki jih povzročijo pijani vozniki. Razmere na tem področju so zaskrbljujoče, zato ponovno opozarjajo vse voznike, da za volan sedejo le povsem trezni in spočiti ter dosledno upoštevajo cestno prometna pravila. Zaradi povečanega števila prometnih nesreč v zadnjem obdobju, v katerih so bili udeleženi pešci, pa na večjo previdnost opozarjamo tako pešce, kot voznike osebnih avtomobilov. Nekateri se bodo v teh dneh na bližnja pokopališča odpravili peš. Poskrbijo naj za svojo vidnost z nošenjem svetlih oblačil ali z namestitvijo svetlobnih teles. Na pešce naj bodo še posebej pozorni vozniki, odstopijo naj jim prednost, v bližini prehodov za pešce naj zmanjšajo hitrost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu.

