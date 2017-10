Imate idejo o celostni grafični podobi turistične destinacije Bela krajina?

30.10.2017 | 15:30

Foto: RIC Bela krajina

Črnomelj - Razvojno informacijski center Bela krajina v sodelovanju s Turističnim društvom Vigred Metlika in Kulturnim centrom Semič razpisuje natečaj za izdelavo logotipa in celostne grafične podobe, ki bo predstavljal turistično destinacijo 'Bela krajina' in s katerim bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti.

Vsebina natečaja je izdelava logotipa in celostne grafične podobe, ki mora vsebovati celostno grafično podobo z vsemi zahtevanimi rešitvami ter predlog slogana znamke v slovenski in angleški izvedbi.

K sodelovanju na natečaju so vabljeni vsi oblikovalci. Natečaj je objavljen na spletnih straneh javnega zavoda RIC Bela krajina ter na straneh partnerskih organizacij. V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika in projektnih partnerjev, člani žirije in njihovi ožji sorodniki.

Rok pošiljanja oblikovalskih rešitev na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj je najkasneje do 13.11.2017. Ponudniki lahko svoje rešitve pošljejo po pošti ali pa jih predložijo osebno na RIC Bela krajina vsak uradni dan v času uradnih ur.

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 17.11.2017. V skladu s kriteriji izbora bo avtor prejel v podpis avtorsko pogodbo oz. izstavil račun za odkup vseh materialnih avtorskih pravic ali pogodbo o storitvi v višini z bruto zneskom 1.500,00 EUR (zmagovalec in izbran CGP z odkupom vseh pravic).

Vprašanja za dodatna pojasnila in informacije: gregor.jevscek@ric-belakrajina.si.

S. G.