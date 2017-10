Mitja Krevs: "Takega fizičnega napora v življenju še nisem doživel!"

Mirna Peč, Ljubljana - V odsotnosti najboljših slovenskih specialistov za maraton je na Ljubljanskem maratonu v razvrstitvi državnega prvenstva v maratonu zmago slavil Mirnopečan Mitja Krevs, ki je s časom 2:32:25 v absolutnem vrstnem redu osvojil enajsto mesto. Krevs, ki je sicer specialist za tek na srednje proge, je na cilj zaradi hudih krčev prišepal in so ga na nosilih takoj odnesli v zdravniško oskrbo.

Danes se že precej bolje počuti. "Pravzaprav že po tekmi sem po kakšni uri prišel k sebi, morda sem imel le še nekaj težav s krči. Danes tako čutim le utrujenost, ki je značilna za dan po maratonu. Na včerajšno tekmo gledam s ponosom, ne toliko zaradi časa ali državnega naslova, kot zaradi bitke, ki sem jo bil v zadnjih kilometrih. Takega fizičnega napora v življenju še nisem doživel in tudi nimam želje, da bi ga še enkrat. Ampak ravno zato danes to še bolj cenim, premagal sem namreč najtežjega tekmeca, sebe," priznava 28-letni Dolenjec, ki sicer v zadnjih letih tekmuje za AD Kladivar Celje.

Kot pravi, je z mislimi že pri novih tekih, a so mnoge stvari še odprte. "Cilji so, vendar bi potreboval večjo podporo, da bi jih lahko realiziral. Atletika je krut šport, konkurenca je neizmerna, hkrati je do sredstev zelo težko priti, pa čeprav je potreben bistevno nižji vložek kot v mnogih športih. A vsaj osnovna sredstva moraš imeti zagotovljena, saj se samo od vztrajnosti ne moreš ukvarjati s profesionalnim športom. V času poškodbe sem spoznal marsikatero neprijetno dejstvo in spoznal, da si v težkih trenutkih prepuščen sam semi. Upam, da se bo v bodoče le obrnilo na pozitivno stran," še dodaja Krevs.

V absolutnem vrstnem redu sta na letošnjem vetrovnem Ljubljanskem maratonu sicer zmagala Kenijec Marius Kimutai s časom 2:08:33 med moškimi in Etiopijka Shuko Genemo Wote s časom 2:27:02 med ženskami.

