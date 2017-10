Pravi kaos pri odlaganju odpadkov

31.10.2017 | 17:30

Foto: Medobčinski inšpektorat Mirnske in Temeniške doline

Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert - Medobčinski inšpektorat Mirnske in Temeniške doline v zadnjem letu opaža povečano odlaganje odpadkov na skupne zbiralnice in ekološke otoke ter ugotavlja, da je stanje porazno. »Odloženi so odpadki, ki dejansko ne sodijo na skupne zbiralnice oz. ekološke otoke, če pa že, so ti odloženi nepravilno. Največji problem je, da odpadki niso ločeni med seboj in da so razmetani oz. odloženi v bližini zabojnikov,« je v nekaj stavkih stanje na terenu povzela vodja skupne medobčinske uprave Brigita Železnik.

Tovrstna dejanja prinašajo nezadovoljstvo občanov, kvarijo videz v okolju ter vplivajo na višanje stroškov komunalnih storitev, dodaja inšpektorica. Na Komunali Trebnje, kjer skrbijo za prevzem in odvoz odpadkov v vseh štirih občinah, so predvsem opozorili na problematične skupne zbiralnice, ki so nameščene na območjih, kjer zaradi oteženega dostopa smetarskih vozil ni omogočen redni odvoz odpadkov od gospodinjstev oz. uporabnikov, največ jih je na vinogradniškem območju.

»Opažamo gradbene odpadke, biološke odpadke, papir, steklo, gume, kosovne odpadke…, ki ne bi smeli biti na skupnih zbiralnicah. Velik problem vidimo tudi v tem, da na zbiralnice odpadke odlagajo uporabniki, ki bi morali za svoje odpadke poskrbeti na drug ustrezen način, pa tega ne storijo. Tu mislimo tudi na različne manjše podjetnike, ki jim pri opravljanju svoje dejavnosti nastajajo odpadki, ter različne uporabnike iz drugih območij, kjer je uveden neposredni odvoz, ali celo iz drugih občin. Zaradi neustreznega ločevanja zagotavljamo posebni odvoz teh odpadkov, da vsaj do določene mere zagotovimo urejenost teh zbirnih mest za odpadke, kar nam predstavlja dodaten strošek,« je pojasnil direktor Stanko Tomšič.

Na komunali so veliko aktivnosti že usmerili v izboljšanje stanja skupnih zbiralnic. »Večina zbiralnic je bila namreč postavljena na odročnih nepreglednih mestih, največkrat v gozdovih. Tako so uporabniki nekontrolirano odlagali odpadke, ki bi jih morali pripeljati na zbirni center ali jih odstraniti na drug sprejemljiv način. Sedaj skupne zbiralnice prestavljamo v sama naselja in izkušnje kažejo, da je ločevanje odpadkov bistveno boljše, mesta skupnih zbiralnic pa so bistveno bolj urejena. V prihodnje bomo določili tudi konkretno skupno zbiralnico za konkretnega povzročitelja, tako bo tudi nadzor lažji,« je še povedal Tomšič.

Inšpektorji medobčinskega inšpektorata bodo v sodelovanju s Komunalo Trebnje v prihodnje opravljali poostren nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Hkrati pa pozivajo vse uporabnike, da odlagajo odpadke na ekološke otoke in skupne zbiralnice skladno z navodili, ki določajo, kaj se sme oz. ne sme odlagati v tipizirane zabojnike.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič