Kostanjeviškega občinskega sveta ne bodo razpustili

31.10.2017 | 08:20

Kostanjeviški občinski svet na seji 28. oktobra (Foto: M. L./arhiv DL)

Kostanjevica - Vlada je na včerajšnji dopisni seji med drugim ugotovila, da je kostanjeviški občinski svet še pravočasno sprejel proračuna za leti 2017 in 2018, o čemer smo poročali 28. oktobra, zato državnemu zboru predlaga, naj zaustavi postopek predčasne razpustitve občinskega sveta.

Kot so po dopisni seji vlade zapisali v sporočilu za javnost, vlada ugotavlja, da je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v roku, ki ga je določil državni zbor v sklepu o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, nezakonitosti odpravil tako, da je v 30 dneh od prejema sklepa sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. Vlada tako predlaga državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi.

Vlada je namreč na redni seji v juniju sprejela sklep, da se je seznanila z nezakonitim stanjem v Občini Kostanjevica na Krki in ugotovila, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Vlada je zato predlagala državnemu zboru, da začne s postopkom za predčasno razpustitev občinskega sveta in da sprejme sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v občini. Prav tako je vlada državnemu zboru predlagala, da občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve v občinski svet, če ta poziva za odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval.

Državni zbor je na septembrski seji obravnaval predlog vlade in sprejel sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, s katerim je ugotovil, da tamkajšnji občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ni sprejel v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta. Državni zbor je občinski svet opozoril na njegovo nezakonito ravnanje ter ga pozval, da nezakonitost iz prejšnje točke odpravi tako, da v 30 dneh od prejema sklepa sprejme proračuna za leti 2017 in 2018. Hkrati je državni zbor seznanil občinski svet, da bo postopek o predčasni razpustitvi s sklepom ustavil, če bo občinski svet ravnal v skladu s pozivom.

Rok za določitev realizacije sklepa državnega zbora se je iztekel 28. oktobra. Ministrstvo za javno upravo je včeraj prejelo uradno obvestilo Občine Kostanjevica na Krki, iz katerega je ugotovilo, da je Občinski svet Občine Kostanjevica nezakonitosti odpravil v roku, kot ga je določil Državni zbor, to je do 28. oktobra, in sprejel proračuna za leti 2017 in 2018. S tem je bila nezakonitost v občini odpravljena na način, kot je to določil državni zbor. Zato vlada predlaga državnemu zboru, da predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ustavi.

I. V.