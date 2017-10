Hooker z Raceom in Russom v Novem mestu

31.10.2017

Hugo Race in Michelangelo Russo

Novo mesto - V okviru cikla Muzika eklektika bodo v soboto, 11. novembra, v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravili koncert avstralsko-italijanskega dua Hugo Race-Michelangelo Russo, ki je letos posvetil ploščo stoletnici rojstva znamenitega mojstra bluesa Johna Leeja Hookerja.

Ploščo in tudi koncert sta poimenovala John Lee Hooker's World Today oziroma po slovensko svet Johna Leeja Hookerja danes. V okviru omenjenega projekta Race z glasom, električno kitaro in vzorčenjem in Russo z električnimi orglicami in elektroniko raziskujeta zvokovne razsežnosti nekaterih Hookerjevih klasik, kot so Hobo Blues, Country Boy, The World Today in The Motor City's Burning in druge.

Hugo Race je za Dolenjski list povedal: "Na nek način Hookerja lahko slišite povsod, saj je blues temelj rokenrola. Bluz je sooblikoval glasbo 20. stoletja od Johna Leeja Hookerja pa tja do Duka Ellingtona in Milesa Davisa. Na moj način pesnenja in komponiranja je imela Hookerjeva glasba velik vpliv, kajti njegov zvok in ritem sta mi ponudila številne možnosti izražanja. Bil je edini bluesman, ki je skozi celotno kariero pisal pesmi brez spreminjanja akordov, a kljub temu ima njegova glasba močno notranjo harmonsko obliko, ki ga povezuje s starodavnimi glasbenimi praksami. Mislim, da Hooker sodi v isti glasbeni prostor kot perzijska klasična glasba ali pa gregorijanski koral. Torej gre po eni strani za duhovno glasbo, ki presega čas in prostor, po drugi strani pa za prav posebno občutenje s preprostim in seksualno privlačnim ritmom."

Na vprašanje, ali bosta na novomeškem koncertu igrala le skladbe s plošče pa je Race odgovoril: "Na tej evropski turneji grava vse skladbe s plošče in še nekaj drugih, kot sta na primer Boom Boom in Black Snake. Igrava še pesmi iz obdobja zasedbe The True Spirit, vpletava pa tudi vpliv dua Suicide, ki se dotika Hookerja na primarni ravni. To je povsem naključno odkritje, ker z Michelangelom v tem projektu uporabljava veliko elektronike in prav ta električni ritem se navezuje na srž Hookerjevega utripa. Delno izbirava pesmi po občutku, delno pa želiva ponazoriti celovitost njegovega sveta in s pesmimi o ljubezni, sovraštvu in politiki ustvariti portret tega, kar je dejansko bil."

Na svoji evropski turneji sta oziroma še bosta poleg Novega mesta obiskala med drugim tudi Ženevo, Milano, Torino, Sieno, Benetke, Firence, Zürich, Dunaj, Beograd, Ljubljano, Berlin in Krakov.

I. V.