Jože Starc ni več med pogrešanimi

31.10.2017 | 09:00

Krško - S policijske uprave Novo mesto so sporočili, da Jože Starc, ki so ga pogrešali od 27. oktobra, ni več med pogrešanimi. Policisti Policijske postaje Krško so bili namreč pred dvema dnevoma obveščeni, da svojci od petka, 27. oktobra, pogrešajo 34-letnega Jožeta Starca iz Starega Grada v Krškem, ki se je od doma odpeljal z gorskim kolesom sivo zelene barve.

I. V.