Od partizanskih pa do Kekčeve pesmi

31.10.2017 | 13:00

Otroški pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine

Tone Zaletel je Partizanski pevski zbor spremljal z orglicami. Za njim stoji in poje dolgoletni pevovodja Franci Gornik.

Marjan Kozina s prijateljem igra šah. Zaigrala sta ju David Lotrič in Jernej Slak.

Novo mesto - Letos mineva sto deset let od rojstva novomeškega skladatelja Marjana Kozine. Na pomembno obletnico so se spomnili tudi v Partizanskem pevskem zboru, ki so Kozini posvetili svoj letni koncert v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, ki so ga pripravili skupaj z otroškim pevskim zborom Glasbene šole Marjana Kozine.

Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen v vasi Planina nad Črnomljem 20. aprila leta 1944 pod imenom Invalidski partizanski pevski zbor, njegov prvi pevovodja pa je bil Karol Pahor. Prvič so nastopili 21. maja v Semiču ob obletnici smrti Toneta Tomšiča. V manj kot enem letu do konca vojne so nanizali več kot 200 nastopov, že tedaj pa so bile v njihovem repertoarju tudi Kozinove pesmi. Od konca vojne pa do danes so se v Partizanskem pevskem zboru zvrstili številni pevci pa tudi pevovodje. Danes zbor šteje 35 pevcev, od letošnjega maja pa ga vodi Iztok Kocen, ki je zamenjal dolgoletnega pevovodjo Francija Gornika, ki je tokrat na oder stopil kot eden od pevcev.

Jubileju primerno je Partizanski pevski zbor tokrat v svoj program uvrstil predvsem Kozinove pesmi, ki so tudi sicer del železnega repertoarja zbora, med drugim Hej tovariši, Obroč, Blisk na blisk, Nismo se uklonili in Naša vojska. Koncert so pripravili v dveh delih, vmes pa je nastopil otroški pevski zbor novomeške glasbene šole.

Otroški pevskih zbor prav po Marjanu Kozini imenovane novomeške glasbene šole je pod vodstvom Petre Slak svoj nastop poimenoval Po poti Marjana Kozine, med njegovimi tako otrokom kot odraslim namenjenimi skladbami pa so izbrali Zdravo jutro, Naše geslo, Veter, Pikapolonico pa Mojčino in Kekčevo pesem ter Na svoji zemlji, pri kateri sta učenca šole David Lotrič in Jernej Slak, ki sta poleg tega odigrala še več anekdot o Marjanu Kozini, odpela Kozinovo neuradno besedilo za znamenito temo, ki jo je sicer ubesedila pesnica Lili Novy, on pa je, da je avtorica lažje začutila melodijo, svojo skladbo podložil s svojim besedilom: "En liter vina, dva litra vina, tri litre vina, štir litre vina je spil Kozina, ker je bil žejen …" Za glasbeno spremljavo otroškega zbora so poskrbele profesorice Vida Zorko na klavirju, Valerya Jenič na violini in Jelena Vukolić na kitari, medtem ko je Partizanski pevski zbor s harmoniko spremljal Branko Sladič.

Besedilo in foto: Igor Vidmar

