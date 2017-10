Na Vrhu zagorelo ostrešje

31.10.2017 | 19:00

Sevnica - Ob 8.39 je na Vrhu nad Boštanjem zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Boštanj in Sevnica so pogasili goreče ostrešje, preprečili širjenja požara, opravili pregled prostorov s termo kamero in odstranili del ostrešja. Vzrok požara še ni znan, ogenj pa je poškodoval ostrešje in podstrešne bivalne prostore.