Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve

1.11.2017 | 08:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Ob današnjem 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, se bodo po regiji zvrstile številne komemoracije s polaganjem vencev. Najvišji predstavniki oblasti v državi se bodo poklonili padlim v prvi in drugi svetovni vojni ter vojni za Slovenijo in žrtvam povojnih pobojev. V cerkvah in na pokopališčih bodo v spomin na mrtve potekala bogoslužja.

Komemoracije bodo med drugim tudi na vseh treh novomeških pokopališčih, in sicer ob 9. uri v Šmihelu, uro kasneje v Ločni in ob 11. uri v Srebrničah. Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni bo nagovoril zbrane in v spomin na umrle položil vence. Komemoracije bo zaznamoval kratek kulturni program.

Žalna slovesnost bo ob 9.30 v Mokronogu, ob 11. uri v Mirni Peči itd. V spomin na mrtve bodo po državi potekala tudi bogoslužja.

M. M.