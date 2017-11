Do tretje zmage v podaljšku

1.11.2017 | 08:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Rogaška Slatina - Košarkarji Rogaške so v četrtem krogu lige Aba2 po podaljšku izgubili proti Krki s 83:84 (24:13, 39:22, 56:50, 71:71).

Tekmo je bolje začela Krka, toda Rogaška je hitro vzela vajeti igre v svoje roke. V zaključku prve četrtine si je priigrala visoko prednost 24:13, ki jo je skozi drugih 10 minut še nadgradila, vmes je vodila tudi že za 19 točk (39:20), na veliki odmor pa je šla s košem manj prednosti.

Novomeščani so v drugi polčas krenili prerojeni in tretjo četrtino dobili z 28:17, dobro igro so prenesli tudi v začetek zadnje četrtine in v 31. minuti so se približali na 53:56. Nato pa je domačim uspelo prekiniti črne minute in le nekaj napadov kasneje je prednost Rogaške spet poskočila na dvomestno število točk. Dolenjci se navkljub temu niso predali in 36 sekund do konca so se približali le na koš zaostanka (69:71), zatem je Paolo Marinelli izid izenačil, Žiga Fifolt pa je z blokom Krki priigral podaljšek.

Marinelli je slabi dve minuti pred koncem podaljška Krko postavil v prednost, Rogaška je vrnila z dvema košema, Marko Jošilo je ekipi spet poravnal, Jošilo pa je nato s košem in zatem skokom v obrambi novomeški zasedbi priigral tretjo zmago v ligi Aba2.

Jošilo je dosegel dvojni dvojček z 20 točkami in 10 skoki, njegov soigralec Maj Kovačevič je dal točko manj, toliko jih je na drugi strani dosegel tudi Ivan Batur.

M. M., STA