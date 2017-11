Priznanje za življenjsko delo na področju prometne preventive dobi …

1.11.2017 | 10:10

ilustrativna slika (Foto: Butan plin, arhiv DL)

Ljubljana - V okviru tradicionalnega srečanja predstavnikov vseh lokalnih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki je nedavno potekalo v Ljubljani, je Agencija za varnost prometa (AVP) podelila najvišja priznanja 18 posameznikom in organizacijam za življenjsko delo na področju prometne preventive. Med nagrajenci so tudi Borut Šuštaršič (SPVCP Mestne občine Novo mesto), Alojz Markovič (SPVCP Občine Ivančna Gorica) in Rajko Bivic (ZŠAM Ivančna Gorica).

Udeleženci posveta so razpravljali tudi o izvedenih preventivnih aktivnostih, prijazni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim udeležencem v prometu, analizah in konkretnih ugotovitvah presojevalcev varnosti cestne infrastrukture ter predstavili primere dobrih praks.

Letos so najvišja priznanja podelili 18 posameznikom in organizacijam. (Vir fotografije: spletna stran AVP)

Tradicionalnega srečanja se je ponovno udeležilo več kot 140 udeležencev iz več kot 110 občin in drugih gostov. Nagovorila sta jih tako minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič kot mag. Igor Velov, direktor AVP.

OKREPILI STATUS OBČINSKIH SPV-jev

Borut Šuštaršič, predsednik novomeškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Foto: J. A., arhiv DL)

Na predlog javne agencije se je v letošnjem letu s spremembo zakonodaje okrepil tudi status občinskih SPV z jasno opredelitvijo, da gre za strokovno telo občinskega sveta. V zadnjih dveh letih so v agenciji močno okrepili aktivnosti, namenjene občinskim SPV. Pripravili so spletni »Portal SPV« za lažje obveščanje in spremljanje aktivnosti ter izmenjavo informacij med posameznimi občinami. Poleg preventivnih gradiv za podporo nacionalnim akcijam, ki jih izvajajo na lokalni ravni, v agenciji izvajajo tudi številne preventivne dogodke, namenjene lokalnim prebivalcem. Že drugo leto zapored so pripravili tudi javni poziv z dodatnimi gradivi in pripravo načrtov šolskih poti za potrebe občin. V letošnjem letu bo tako 17 občin prejelo dodatna gradiva za izvajanje usposabljanj za vožnjo kolesa ter opremo za šolske poti. Nudijo pa tudi vse potrebne informacije za podporo medijskim aktivnostim na lokalni ravni. Ob organiziranju letnih posvetov in različnih tematskih usposabljanj, javna agencija organizira tudi regijske posvete, redno pa obiskuje tudi posamezne občine. Sodelovanje z lokalnimi in občinskimi SPV-ji je izjemnega pomena, saj se večina prometnih nesreč zgodi na lokalnih cestah, lokalnih okoljih in naseljih, zato je za izboljšanje prometne varnosti ključno sodelovanje, ki pomaga tudi pri izboljšanju stanja varnosti v lokalnih skupnostih.

Minister Gašperšič je posebej poudaril pomen delovanja Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za lokalne skupnosti. Da bi prometno varnost še izboljšali, so na ministrstvu pripravili več sprememb zakonskih predpisov, na državnih cestah pa z dodatnimi sredstvi zagotovili izvedbo nujno dodatnih potrebnih infrastrukturnih ukrepov. Vsem posameznikom in njihovim sodelavcem se je posebej zahvalil za vsako preventivno akcijo na terenu in trud, ki ga vlagajo v izboljšanje stanja varnosti na njihovih lokalnih cestah.

Igor Velov, direktor AVP, pa je poudaril: »Rad bi se zahvalil in izpostavil dobro sodelovanje in izvajanje preventivnih aktivnosti na lokalni ravni, saj z vašo pomočjo lahko dosežemo prav vsakega posameznika in ga tako poučimo in informiramo o prometni varnosti. Želim si, da bi tudi v naslednjem letu naše skupno sodelovanje nadaljevali in ga še dodatno okrepili. Zagotavljanje ustrezne podpore in organiziranosti na lokalni ravni je izjemno pomembno za prometno varnost. Skladno s cilji nacionalnega programa in obdobnega načrta smo zato v agenciji okrepili tako preventivne aktivnosti kot tudi spodbudili uvajanje dodatnih ukrepov ter sodelovanja z vsemi deležniki, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu, posebno pozornost pa smo namenili tudi njihovemu povezovanju. Predvsem nevladne organizacije, verske skupnosti, policijo in ministrstva so tu ključne, njihova vloga pa izjemno pomembna.«

M. M.