Čistilna akcija na Lisci: 16 "reformatorjev" zavihalo rokave

1.11.2017 | 11:05

Lisca - Predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič je na uredništvo poslal zapis o včerajšnji čistilni akciji njihovih članov, ki ga objavljamo v celoti:

Hladen, a sončen dan, nas je ponovno združil na Lisci s skupnimi cilji izvesti več potrebnih ureditev in očistiti našo Lisco. V Planinskem društvu Lisca Sevnica vsako leto poskrbimo za več delovnih in čistilnih akcij, s katerimi poskrbimo za naše objekte, Lisco, planinske poti in še marsikaj postorimo za skupno dobro. Ena večjih akcij je potekala tudi v torek, 31. oktobra, ko se nas je na Lisci zbralo šestnajst »reformatorjev«.

Po jutranjem okrepčilu smo si razdelili delo in zavihali rokave. Dame so očistile celotno območje od skrajnega zahodnega roba Lisce do t.i. Male Lisce, moški pa smo se lotili fizično težjih opravil. Pospravili smo stare dotrajane klopi, ki so jih obiskovalci Lisce raznosili na razne točke po območju Lisce, odstranili smo neuporabljene koše za frizbi golf, požagali in odstranili odvečno grmičevje nad asfaltiranim igriščem, popravili koše za odpadke pri piknik prostorih ter z zaščitno barvo prebarvali vse tri piknik prostore. Prebarvali smo tudi ograji nad asfaltiranim igriščem in ob otroških igralih. Nekatere manj dotrajane klopi smo razžagali za drva, pri spravilu so po čiščenju pomagale tudi dame, bolj dotrajane klopi pa smo zakurili skupaj z odvečnim grmičevjem. Na priljubljenih razglednih točkah na vrhu Lisce in na njenem zahodnem vrhu smo namestili nove klopi. Odstranili smo dotrajana ležišča in uredili skladiščne prostore v garažah nekdanje depandanse. V Jurkovi koči smo nadaljevali s sanacijskimi deli v sanitarijah, umivalnici in tuširnici. Razšli smo se zadovoljni in veseli, da smo z izvedbo akcije zopet pripomogli k lepšem izgledu, uporabnosti in čistoči naše Lisce za vse obiskovalce, ki so tudi med akcijo v zelo velikem številu prišli na Lisco.

Akcijo smo izvedli: Nastja Holc, Sonja Naraglav, Cvetka Biderman, Melita Zupančič, Vinko Govekar, Zmago Grabrijan, Janez Levstik, Mojmir Rupar, Jakob Rupar, Zvone Blas, Ivan Biderman, Janko Avguštin, Anton (Zvone) Kovač, Jože Jere, Vinko Šeško in Rok Petančič.

Zahvaljujemo se vsem podpornikom, ki so omogočili, da smo akcijo lahko izvedli v takšnem obsegu: Občini Sevnica za malico, Komunali Sevnica za kontejner in odvoz smeti, KŠTM Sevnica, El-Pro Damjan Božič s.p., TAI-K Tomaž Kunšek s.p. in Gostintvu Krašovec, d.o.o., za tehnično pomoč, Tanin Sevnica, d.d. za novi klopi, ter seveda vsem prostovoljcem za udeležbo na akciji.

Tekst: Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

Fotografije: Ljubo Motore, Zmago Grabrijan, Rok Petančič

Galerija