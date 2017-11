DL: Od črne ribice do golih gasilcev

1.11.2017 | 17:00

V jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista se »ena gospa« sprašuje, kaj je bolj grozljivo: noč čarovnic, gneča na pokopališčih ali krompirjeve počitnice brez denarja za krompir. Se strinjate? Še marsikaj drugega so se novinarji Dolenjca ta teden vprašali in za zveste bralce in bralke tudi poiskali odgovore:

ZA VSE ENAKO?

Po desetletjih čakanja je novomeška občina vendarle dosegla, da bo pri urejanju največjega romskega naselja Brezje-Žabjak denarnico odprla tudi Ljubljana. Vlada bo namreč temu namenila več kot tri milijone evrov. Navadnim državljanom je seveda precej bolj vseeno, ali bo denar za legalizacijo prispel iz državnega ali občinskega proračuna, saj gre za javni, torej davkoplačevalski denar. A današnje razmere so še slabše kot pred leti in z odnosom romske skupnosti do večinskega prebivalstva ter tudi obratno nihče ne more biti zadovoljen. Bo torej zadnja novica iz vlade dobro sprejeta tudi med krajani Bučne vasi? O tem razmišlja tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je za Dolenjski list poudaril, da bodo glede priključevanja na javno infrastrukturo za Rome veljali povsem enaki pogoji kot za vse občane.

KMALU PRVI PRIKLJUČKI

Podobno kot o reševanju romske problematike že leta in leta napovedujemo suhokranjski vodovod. Preverili smo, kako poteka gradnja tako velike naložbe in katero naselje bo prvo, ki se bo lahko razveselilo hišnih priključkov. Na vaškem vodovodu so še vedno tudi prebivalci Jelševca in Cikave, a njihov župan zagotavlja, da ne več dolgo.

NOVA CESTA POLNA VODE

Šmarječani so bili na drugi strani veseli, da se je država lotila urejanja njihove povezave od toplic do Šmarjete. Cesta je zgrajena, a že ob prvem dežju so se pokazale pomanjkljivosti. Kako je to mogoče in ali bodo zadevo sanirali, saj krajani že nestrpno pričakujejo nadaljevanje gradnje poti Brezovici?

KRIVO ŠOLSTVO ALI LENOBA?

Veliko kritik je bilo slišati na srečanju gospodarstvenikov v Semiču. Govorili so, da ne dobijo delavcev niti z ustreznim plačilom in da naše šole izobražujejo kadre, ki jih nihče ne potrebuje, zato se po delavce odpravljajo v Bosno.

AH, TE SMETI

Kar deset občinskih svetov je bilo povabljeno v Dolenjske Toplice, kjer jim je prvi mož Ceroda Albin Kregar predstavil zadnje načrte naše regijske deponije, kako do nižjih položnic in konca vožnje določenih odpadkov v Jesenice in nazaj. Tokrat ni več govora o izgradnji lastnega MBO-ja z zasebnim partnerjem, ampak nova povezava z ljubljansko Snago. Podrobnosti preverite v Dolenjcu.

OD ČRNE RIBICE DO GOLIH GASILCEV

Med drugim boste brali tudi o črni belokranjski »Mona Lisi«, pa zakaj les, ki nam ga ne manjka, ne more biti slovenska nafta, kaj protestantizem danes pomeni Posavcem in kako je uspelo Pišečanom ohraniti ter celo obnoviti mlin. Da je reklama za čistilo kot reklama za heroin, je menil dr. Karel Gržan. Zakaj, preverite v novi številki Dolenjskega lista, v katerem zopet celo stran namenjamo našim poklicnim gasilcem. A tokrat ne pišemo o njihovem slabem plačilu, temveč razgaljamo njihova gola telesa.

uredništvo Dolenjskega lista