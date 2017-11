Zagorelo v steni montažne hiše in na divjem odlagališču

1.11.2017 | 18:45

Današnji popoldanski požar na Poganški ulici (Foto: L. B.)

Danes nekaj pred 7. uro je v Drašičih gorelo v steni montažne stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika in Drašiči so s termo kamero pregledali hišo, odprli steno in ogenj pogasili. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe. Gasilci PGD Drašiči so ostali na gasilski straži, poročajo dežurni v ReCO Novo mesto.

Ob 14.20 je na Poganški ulici v Novem mestu gorelo na divjem odlagališču različnih odpadkov. Požar na površini dvesto kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. O požaru so obvestili tudi Policijsko upravo Novo mesto.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj z brežiškega centra o izrednih dogodkih ne poročajo.

Brez elektrike bodo…

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri:

- od 7. do 8. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ1;

- od 8. ure do 8.30 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

M. M.