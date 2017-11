Gorele saje v dimniku

2.11.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.57 uri so v Kanižarici v občini Črnomelj gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so dimniški požar pogasili, očistili dimnik in s termo kamero pregledali okolico.

Ogenj z odpadkov na drevo

Ob 16.42 so na Trati, občina Kočevje, gorele smeti odložene ob drevesu. Požar, ki je zajel tudi drevo, so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ1;

- od 8:00 do 8:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na na območju TP Kompolje vas med 7.30 in 10. uro, na območju TP Dvorc, Zagradec, Ruda, Razbor, Polje Lisca in Tončkov dom Lisca med 7.45 in 10. uro in na območju TP Podgorica med 9.40 in 10. uro.

M. K.