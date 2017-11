Vroč koledar, s katerim bodo pomagali sončkom

2.11.2017 | 11:35

Decembrska slika združuje ducat postavnih Božičkov. (Foto: arhiv PGE Krško)

Fotografije za koledar so nastale v zapuščenem objektu Vipap-Videm Krško. (Foto: arhiv PGE Krško)

Potapljanje ima blagodejen vpliv na telo, z nakupom koledarja pa boste pomagali Društvu Sonček Posavje pri nakupu prilagojene potapljaške opreme za invalidne otroke. (Foto: Društvo Sonček Posavje)

Krško - Že imate koledar za prihodnje leto? Mogoče se sprašujete, ali se nam je skisalo, saj sta do leta 2018 še dva meseca, a naj pojasnimo, da ni tako. Tokrat predstavljamo prav poseben koledar, ki se ga bodo verjetno še posebej razveselile predstavnice nežnejšega spola. Na njem je 12 čednih moških v spodnjem delu uniform (brez majic).

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so v svojem prostem času izdelali koledar, ki je v prodaji od sredine oktobra, izkupiček pa bodo v celoti namenili nakupu prilagojene potapljaške opreme za invalidne otroke iz Društva Sonček Posavje.

»Ideja, da bi naredili nekaj takega, je pri nas tlela kakšni dve leti. Zdaj je padla odločitev, da to res naredimo in nekomu pomagamo. Obrnili smo se na center za socialno delo in Društvo Sonček. Sprva smo razmišljali o tem, da bi komu pomagali z nakupom invalidskega vozička. Na koncu pa smo se odločili, da bomo z nakupom skupne potapljaške opreme razveselili še več ljudi, saj je v tem društvu okoli 100 invalidnih otrok,« namen akcije pojasni vodja operative v PGE Krško Aleš Stopar.

Koledarje je mogoče naročiti prek e-pošte pge.krsko@siol.net (napišite priimek, ime in naslov), prodajajo jih tudi v PGE Krško (Tovarniška ul. 19, Krško) vsak delovnik med 7. in 15. uro. Cena koledarja je 10 evrov.

Od junija do oktobra, ko je šlo zares, so tekle priprave: treba je bilo najti modele, fotografa, maskerko, tiskarno, primeren prostor za fotografiranje, pridobiti soglasja …

Na koncu se je vse dobro izšlo in v sodelovanju s fotografom Mitjo Mladkovičem so v zapuščenem objektu Vipap-Videm Krško nastale fotografije, ki na poseben način predstavljajo delo poklicnih gasilcev. V scenarij so vključili različne situacije, od prve pomoči do dela z gasilnim aparatom, motorno žago, pa tudi reševanje živali, posredovanje v vodi …

Več pa izveste v današnji, 44. številki Dolenjskega lista.

J.A., S.G.