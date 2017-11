Halo, tukaj je bralec Dolenjca! Vaše klice sprejemamo med 18. in 19. uro

2.11.2017 | 12:40

Videk med gradnjo avgusta letos... (Foto: M. M., arhiv DL)

Vaščan Dolenjega Polja je klical v imenu vseh vaščanov. Povedal je, da skozi vas kopljejo za suhokranjski vodovod, kar je sicer prav. Ni pa jim všeč način, kako so začeli kopati. »Z občine nas niso nič obvestili, da bodo začeli kopati. Zvečer so zapičili table za zaporo ceste in postavili na cesto buldožer, zjutraj pa začeli. O vseh bolj ali manj pomembnih in celo za nas povsem nepomembnih dogodkih nas z občine Dolenjske Toplice obvestijo tudi po nekajkrat, nihče pa ni niti črhnil o začetku kopanja, kar nam je povzročilo nemalo preglavic. Sedaj je čas oranja in setve, naši traktorji pa so ostali na dvoriščih. Zjutraj nismo mogli od doma z avtomobili ne v službo ne v šolo. Sosed je nameraval prekrivati streho, pa je moral odsloviti delavce, ker niso mogli do njega. In kopanje naj bi po naših informacijah trajalo ves oktober,« je bil nezadovoljen prebivalec Dolenjega Polja, ki je dodal še, da je napačna tudi tabla, ki obvešča o zapori ceste. »Pri odcepu z glavne ceste proti Dolenjemu Polju so postavili tablo, na kateri piše, da je zapora ceste v Gorenjem Polju. In ko vozniki opazijo, da je informacija napačna, obračajo avtomobile po poljih,« je še dejal in prosil za pojasnilo topliškega župana Jožeta Muhiča, od katerega pa do zaključka redakcije nismo dobili odgovora.

Andrejo iz Novega mesta je zanimalo, kaj se dogaja z gradnjo vrtca Videk. »Ni opaziti, da bi se na gradbišču kaj dogajalo, čeprav je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto konec avgusta objavljeno, da naj bi vrtec sprejel otroke že v začetku oktobra. Kdaj torej lahko pričakujemo, da se bodo naši otroci igrali v novem vrtcu in se vsaj nekateri ne bodo več stiskali v provizoričnih igralnicah?« je zanimalo bralko. Več o tem, kaj se dogaja z vrtcem Videk, pišemo na 4. strani Dolenjskega lista (glej spodaj).

Bralca iz Novega mesta je spodbudila h klicanju pesmica Milana Vajde iz Ljubljane, ki je bila objavljena v prejšnji številki Dolenjskega lista. »Ne bom sodil o kakovosti njegove pesmice, saj nimam potrebnih literarnih kompetenc. Se bom pa spotaknil ob njeno vsebino, ki me kot vsaj približnega poznavalca novomeške zgodovine močno zadeva. Stavba, ki jo omenja avtor, ni bila le prostor, kjer so se številna življenja porajala, ampak tudi stavba, kjer so se številna življenja končevala. Sam, kot starejši krajan, sem bil temu priča. Žal nisem poznal zdravnika Petra Defranceschija, rojenega leta 1863 v Ajdovščini, primarija te bolnišnice in izvrstnega kirurga, utemeljitelja zdravstva na Dolenjskem. Sem pa o njem marsikaj slišal in prebral v leksikonih. Sodim, da je še kako prav, da prav ta uličica v Novem mestu nosi njegovo ime, in da si lahko tisti, ki mu kaj ni jasno, poišče za to primerno razlago. Gospod Vajda pa si naj za poimenovanje ulice po sebi pač najde bolj primeren razlog.«

Robert Rudman je sporočil, da je kot športni delavec večkrat na novomeškem stadionu in v večernih urah v sosednji parkirni hiši. »Poleti to ni težava, jeseni in pozimi pa je zelo moteče, da luči v parkirni hiši, v spodnji pokriti etaži, v večernem času niso prižgane. Spomladi so luči zvečer še normalno gorele, zdaj jeseni pa je tema. Pred leti so namreč luči že bile ugasnjene (izklopljene ali kaj podobnega, saj kakšnih stikal ni videti) in so se takrat hitro začele pojavljati kraje ter poškodbe na parkiranih vozilih. Prepričan sem, da se omenjenim težavam lahko izognemo le s prižganimi lučmi. Dovolj bi bilo že do 22. ure, kot je obratovalni čas stadiona, saj je parkirna hiša sicer prosto dostopna in nima ograj ali zapornic. Vljudno prosim, da uredite to problematiko in se vnaprej zahvaljujem,« je predstavil svoj problem. Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da je v parkirni hiši Portoval najverjetneje prišlo do okvare luči. Obvestili so koncesionarja, da odpravi težavo in uredi, da bodo v parkirni hiši gorele luči toliko časa kot javna razsvetljava.

Novinarji Dolenjskega lista si želimo še več sodelovanja z bralci. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj spremenili, morda koga pohvalili, ali pa le opozorili na zanimiv dogodek iz domačih krajev - pokličite nas! Pri prehodu s poletnega na zimski čas – v nedeljo, 29. oktobra, smo ure ob 3. uri zjutraj premaknili za eno uro nazaj, torej na 2. uro – se bo, kot običajno, spremenil tudi čas dežuranja v rubriki Halo, tukaj je bralec Dolenjca. Od danes, torej od četrtka, naprej nas lahko s svojimi pripombami, vprašanji in mnenji kličete med 18. uro 19. uro. Vaše klice pričakujemo na tel.št. 07/39-30-500, lahko nam tudi pišete na uredništvo@dol-list.si ali izpolnite obrazec na naši spletni strani. Vaša mnenja z odgovori pristojnih bomo objavili v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Milan iz okolice Trebnjega je opozoril, da v odgovoru trebanjskega župana v tej rubriki pred enim tednom, ko je govoril o zaposlenih na občinski upravi, manjka 10 odst. zaposlenih. »Omenil je, da je približno 50 odst. zaposlenih Trebanjcev, 40 odst. pa jih živi v krogu 20 km od naše občine. In ostalih 10 odst.?« je zanimalo Milana. Župan Alojz Kastelic je pojasnil, da jih je 10 odst. od drugod. »Dolžan sem upoštevati pravila o zaposlovanju, in če je nesporno nekdo od drugod bolj usposobljen kot domačin, ne morem zaposliti domačina. Vsaj ne na legalen način. Ni nikakršne diskriminacije. Če povem po pravici, imam raje ljudi iz domačih logov, če so enako usposobljeni kot od drugod, ker so blizu in hitro dosegljivi, ko gre za nujno posredovanje, pa še manj potnih stroškov imamo z njimi. Sicer pa želimo usposobiti mlade domačine, da bomo prišli do kakovostnega kadra,« je dejal župan.

Milana pa je, glede na to, da se približuje zima, zanimalo tudi, kako je, če pri pluženju z javne ceste porinejo sneg na zasebne dovoze, dvorišča, pred vrata. Kdo je dolžen počistiti ta sneg: lastnik zasebnega zemljišča, plačnik ali izvajalec? Po Milanovem mnenju gotovo obstajajo kakšna pravila. Nena Dimc iz CGP Novo mesto je pojasnila, da s plugi odrinejo sneg na neurbane površine, kjer je to mogoče. Ko so izredne snežne razmere in v kratkem času zapade veliko snega, pa ga ponoči odvažajo. »Pravil pa ni. Vsak lastnik zasebnega zemljišča pač počisti sneg s svoje zemlje. Če bi s snežnim plugom čistili vsak dovoz in dvorišče, bi moral izvajalec prevečkrat ustaviti vozilo, voziti naprej in nazaj in to bi trajalo predolgo, vsi pa bi radi, da je cesta, ko zapade sneg, takoj očiščena,« je še povedala Dimčeva.

Milena Movrin iz Gradca se je obregnila ob govor metliškega župana Darka Zevnika na nedavni zaključni prireditvi Moja dežela, lepa in urejena. »Rekel je, kako je s pomočjo tega projekta postala lepa metliška občina, nič pa ni omenil, kako lep je Gradac s svojim gradom,« je pripomnila.

Bralec iz Črnomlja je opozoril na zaraščenost brežin ob Lahinji od mosta v Črnomlju gorvodno. »Drevje oz. veje so tik nad vodo ali celo v strugi. To ni lepo na pogled, a tudi rečni tok se s tem upočasni. Nekdo bi to moral videti in počistiti,« je pripomnil. Bojan Levai, gospodar v Ribiški družini Črnomelj, je dejal, da so leta in leta čistili ob vodah ribiči, in to povsem v lastni režiji, torej udarniško in na svoje stroške. Priznal je, da sedaj tega ne počnejo več tako pogosto, ker jih je manj, veliko časa pa jim vzame tudi urejanje ribnika v Kanižarici. Sicer pa je potrebno, ko pade drevo v vodo, najprej rešiti zadeve z lastniki. Alenka Kotar, vodja sektorja območja spodnje Save na Direkciji RS za vode, pa je povedala, da je v njihovem planu vzdrževanja za leto 2018 prav čiščenje zarasti na omenjenem delu ob Lahinji. A ko naredijo plan, še ne vedo, ali bo tudi dovolj denarja. Preden se bodo lotili del, pa bodo morali dobiti tudi soglasja lastnikov, da smejo priti s stroji na tisto območje.

Dobili smo tudi odgovor Term Krka na pripombo bralke, ki je klicala pred dvema tednoma. Zdelo se ji je čudno, da v Šmarjeških Toplicah ne prenovijo sob. Iz Term Krka so pojasnili, da v svojih poslovnih enotah, tudi v Termah Šmarješke Toplice, ves čas posodabljajo ponudbo. Priznali so, da so sobe v enem od hotelov šmarjeških term res starejše, a po njihovem lepo urejene, redno in skrbno vzdrževane. Imajo pa že v načrtu njihovo temeljitejšo obnovo. Sicer pa naj bi letos v Termah Krka za obnovo, posodobitev, razvoj in obogatitev ponudbe predvidoma namenili tri milijone evrov.

V ponedeljek je poklical še Novomeščan srednjih let, ki je potožil nad postopkom dveh mladih policistov v noči z minule sobote na nedeljo ob pol dveh zjutraj. »Šel sem po otroka na Prepih. Vozil sem po predpisih, z brezhibnim vozilom, trezen in nikogar nisem ogrožal. Za mano je pripeljal policijski avto, vključil luči in sireno in mi dal vedeti, da moram ustaviti. Policista sta povedala, da gre za kontrolo dokumentov. Takšen pristop se mi je zdel neobičajen in poniževalen, saj bi me lahko prehitela in ustavila na bližnjem parkirišču. Vprašal sem ju, ali se policija po novem na takšen način izživlja nad državljani Slovenije. Nista mi znala odgovoriti. Rekla sta le, da je to enako, kot če bi me ustavila z loparčkom. Sporočam, da vozniki, ki se držimo pravil, nismo prav nič veseli takšnih policijskih pristopov,« je bil vse prej kot zadovoljen Novomeščan.

Dopolnjena objava 2.11.:

Župan Gregor Macedoni je na ponedeljkovi novinarski konferenci na rotovžu med drugim povedal, da ne morejo z gotovostjo napovedati, kdaj naj bi bila končana gradnja novega vrtca za OŠ Bršljin. Kot je znano, bi moral Videk otroke sprejeti že septembra, a so izvajalcu, podjetju Markomark Nival, priznali zamik zaradi postopkov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je gradnja vseeno zastajala in nazadnje so na občini napovedali, da naj bi otroci, ki zdaj gostujejo v prostorih Plesnega studia Novo mesto, vrtec dobili ta mesec, a se tudi to ni uresničilo.

»Uveljavljamo vsa pravna sredstva, ki jih imamo na voljo. Hkrati pa skušamo z neformalnimi pritiski zagotoviti čimprejšen zaključek del. Glavnina zamud v tem trenutku prihaja zaradi same izvedbe. Izvajalec ima svojega podizvajalca, ki mu je predal glavnino izvedbe del. Pri njem pa prihaja do težav s cenami, ki jih je ponudil in jih verjetno danes težko uveljavlja na trgu, saj vemo, da je v zadnjem letu prišlo do dviga cen tako materiala kot izvedbenih storitev,« je rekel župan. Kot je znano, je občina za to naložbo namenila milijon evrov, montažni vrtec, ki so ga začeli graditi maja letos, pa naj bi po prvih napovedih zgradili v štirih mesecih. Sprejel bo okoli 130 otrok, v njem bodo med drugim štiri igralnice za prvo starostno obdobje in dve igralnici za drugo, ob tem pa urejajo še zunanjost in parkirišča.

Članek je bil objavljen v 42. številki Dolenjskega lista z dne, 19.10.2017.

M. Bezek-Jakše