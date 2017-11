Otočec med petimi najlepšimi lokacijami za poroke v Sloveniji

2.11.2017 | 13:15

Foto: Terme Krka

Foto: Terme Krka

Otočec - Svetovno znana revija Vogue je kot edinstveno lokacijo za poroke označila tudi biser novomeške občine - Grad Otočec.

V članku, objavljenem pred nekaj dnevi, je novinarka Grad Otočec opisala kot lokacijo, ki je še posebej primerna za pare, ki si želijo bolj intimne poroke. Med drugim je navedla, da je grad obdan z reko Krko, lesenim mostom, pod katerim plavajo labodi in račke, in več kot dvesto let starimi drevesi, gre pa za edini vodni grad v Sloveniji. Izpostavila je tudi, da je danes grad preurejen v luksuzni hotel in zaradi vsega omenjenega res še posebej primeren za poroke in poročna slavja.

Poleg Otočca so med najlepšimi gradovi za poroke v reviji Vogue omenjeni še Ljubljanski grad, Blejski grad, Predjamski grad in Gredič v Goriških brdih.

S. G.