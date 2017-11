Mobitelov nikoli nista odplačala

Novo mesto - Zaradi dveh »grehov« je moral 29-letni Jasmin Hudorovac iz Križevske vasi pri Metliki sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča in v obeh primerih se je pred sodnico Mojco Hode izrekel, da ni kriv.

Prva obtožba mu očita poslovno goljufijo, ki naj bi jo izpeljal z nekdanjo partnerico Valentino Žabčić, druga se nanaša na nasilje v družini (nad nekdanjo partnerico Valentino).

Obtožba pravi, da je strojni mehanik Hudorovac ustanovil podjetje Trgovec 10, partnerico Žabčićevo pa imenoval za direktorico. To je pomenilo, da je bila ona tista, ki je podpisovala pogodbe. V začetku leta 2013 naj bi se oglasila v Telekomu v Novem mestu in vzela šest mobilnih telefonov samsung galaxy note. S pogodbo sta se obvezala, da bosta dve leti odplačevala telefone in poravnavala tudi druge obveznosti in storitve, ki jih bosta koristila. Nista se držala dogovora in na ta način Telekom oškodovala za 5.348 evrov.

Podoben epilog naj bi dobilo tudi sodelovanje s posrednikom Simobila iz Črnomlja, obtožba jima očita, da sta vzela štiri iphone 5 po subvencioniranih cenah, a plačala le prvi obrok. V tistem primeru naj bi povzročila za 3.250 evrov škode.

Tako Telekom kot Simobil sta odstopila od pogodb in vložila izvršbe, a pri tem nista bila uspešna. Izkazalo se je, da družba Trgovec 10 ne posluje na sedežu, ki so ga vpisali v sodni register, zato so jo izbrisali iz omenjenega registra.

Žabčićeva naj bi pri predstavniku Debitela v Novem mestu po subvencionirani ceni vzela še tri telefone in ga z neizpolnjevanjem svojih obveznosti oškodovala za 750 evrov.

Kot je zapisano v uvodu, Hudorovac krivde na predobravnalnem naroku ni priznal, prav tako je ni priznala soobtožena Valentina Žabčić, ki je omenila, da je vse, kar se ji očita, maslo nekdanjega partnerja Hudorovca.

Okrožna državna tožilka Vesna Fink je za obtoženega Hudorovca v primeru priznanja krivde glede goljufije predlagala pogojno obsodbo eno leto zapora v preizkusni dobi štirih let, povrniti bi moral še polovico škode.

NASILJE NAD PARTNERICO

Poleg poslovne goljufije se mu očita tudi nasilje nad nekdanjo partnerico, ki naj bi ga izvajal v letu 2014 – nad njo naj bi izvajal psihično nasilje, zaklenil naj bi jo iz hiše, ji grozil, da bo vzel hčerko, razbijal naj bi pohištvo, enkrat naj bi jo celo davil.

»Imam cel kup materialnih dokazov, da to ni res. Krivde ne priznam,« je tudi za drugo očitano kaznivo dejanje rekel Hudorovac, ki je na sodišče prišel kar brez odvetnika. Dejal je, da Žabčićeve ni maltretiral, temveč je z njenim očetom po cele dneve delal na Hrvaškem. V tej zadevi je tožilka Finkova v primeru priznanja krivde prav tako predlagala pogojno kazen: 10 mesecev zapora v preizkusni dobi štirih let.

