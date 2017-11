Vsi ajdovi, štirje pa še zlati

2.11.2017 | 18:30

Milena Vranetič, ena od začetnic razstave bizeljskega ajdovega kolača, kmetijska svetovalka Marija Levak, Zdravka Kampijut, predsednica Društva kmetic Brežice in Slavica Antolovič, predsednica aktiva kmetic Bizeljsko pri Društvu kmetic Brežice. (Foto: M. L.)

Učenke osnovne šole Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom (desno) (Foto: M. L.)

Kolač so pekli tudi moški (Foto: M. L.)

Bizeljsko - Društvo kmetic Brežice je na Turistični kmetiji balon – Bela gorca na Bizeljskem tudi letos pripravilo razstavo bizeljskega ajdovega kolača. »V oceno smo prejeli triindvajset vzorcev ajdovega kolača. Od teh je bil vmes kakšen tudi netipičen. Spet so bili kolači zelo dobri, razlike med njimi so bile zelo majhne. Kolače so pripravili tudi štirje osnovnošolci,« je pojasnil predsednik komisije za ocenjevanje ajdovega kolača Damjan Golob.

Anica Černelič, Klara Pinterič, Jožica Putrih in Vesna Lapuh Vimpolšek so za svoj kolač prejeli zlato priznanje.

Udeležence razstave, ki so jo pripravili v okviru dogodkov ob oktobrskem prazniku občine Brežice, so nagovorili med drugimi napovedovalka Nataša Šekoranja Špiler, predsednica Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut, predsednica sveta krajevne skupnosti Bizeljsko in Turističnega društva Bizeljsko Mateja Kmetič, brežiška podžupanja Katja Čanžar, Ivan Kreft z ljubljanske Biotehniške fakultete, vodja brežiške izpostave kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Milena Rožman, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, kmetica leta 2017 Karolina Črešnar, vinska kraljica Bizeljskega Marija Krivec, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri KGZ Novo mesto Marija Levak, Bizeljsko, predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar in ena od začetnic razstave bizeljskega ajdovega kolača Milena Vranetič.

V sklopu razstave so pripravili tudi razstavo rut, katere pobudnica je Mihaela Balon, o rutah pa je govorila etnologinja Ivanka Počkar, kustosinja v Posavskem muzeju Brežice.

Razstavo so popestril priložnostni pevski zbor osnovne šole Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom, pevsko-glasbeni duet Irena Hribar in Uroš Polanec ter s kratko odrsko igro članici turističnega društva Bizeljsko Vesna Kunej in Erna Rožman.

