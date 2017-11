Zbil peško; lastnici vzeli telefon in jo okradli; našli ustreljenega jelena

V torek nekaj pred 18. uro je 18-letni voznik osebnega vozila na regionalni cesti od Škocjana proti Bučki (izven naselja v Jerman Vrh) v levem nepreglednem ovinku zbil peško. O nesreči je voznik sam obvestil policiste na številko 113 in počakal na kraju do prihoda reševalcev ter policistov. 62-letno peško, ki je hodila po levi strani vozišča, so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovana (zlomi). Ostala je na zdravljenju. Policisti pri udeležencema prometne nesreče prisotnosti alkohola niso ugotovili. Vzrok prometne nesreče je domnevna vožnja preblizu desnemu robu vozišča.

Trije vlomilci pri upokojenki

S hudo predrznimi tatovi se je med prazniki srečala 84-letnica iz Gmajne pri Šentjerneju. V torek zvečer so trije storilci na silo vstopili v hišo, ko je bila doma. Vpričo nje so se sprehodili po hiši, ji odnesli denarnico in telefon, da ni mogla poklicati policije. Zapustili so jo osuplo in prestrašeno. Do fizičnega stika sicer ni prišlo in je gospa nepoškodovana, policijo je poklicala šele v sredo zjutraj, ko je pred hišo našla hišni telefon. Policisti so opravili ogled, z zbiranjem obvestil še nadaljujejo.

Odnesli denar, agregat, orodje

Policisti so v ponedeljek zvečer opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Malem vrhu pri Mirni Peči. Po prvih ugotovitvah so storilci izkoristili odsotnost domačih in na silo vstopili v hišo. Odnesli so nekaj denarja, poškodovali stavbno pohištvo in naredili skupaj za nekaj tisoč evrov škode.

Približno v istem času so dobili klic s podobno vsebino tudi z Vrha pri Ljubnem. Tudi tu so storilci na silo vstopili v hišo, pri tem poškodovali stavbno pohištvo, pregledali prostore in odnesli nekaj malega gotovine. Kljub vsemu so naredili za nekaj tisoč evrov škode.

Prvega novembra popoldne so storilci izkoristili krajšo odsotnost domačih, ki so bili na pokopališču, in vlomili v stanovanjsko hišo v Dolnjem Ajdovcu. Povzročili so jim za nekaj sto evrov škode.

Iz brunarice na Vinkovem Vrhu so med prazniki odnesli električni agregat in lastniku naredili za nekaj sto evrov škode.

V Češnjicah na območju policijske postaje Sevnica so storilci vlomili v novogradnjo in odnesli nekaj električnega orodja ter podaljškov. Lastniku so naredili za nekaj sto evrov škode.

Zgorelo ostrešje

V torek zjutraj je zagorelo na ostrešju stanovanjske hiše v Vrhu pri Boštanju. Dim izpod strehe so najprej opazili sosedje in obvestili stanovalce ter poklicali gasilce. Požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, so pogasili gasilci PGD Boštanj in PGD Sevnica. Ogled kraja je opravila komisija sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, strokovno pomoč pa so nudili tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Policisti še zbirajo obvestila o požarno varnostnih opravilih na objektu, vgradnji dimnika in drugih okoliščinah, ki bi pojasnili vzrok požara. Požig so na podlagi pregleda pogorišča in sledov na kraju zaenkrat izključili. Škoda bo zaradi skoraj v celoti pogorelega ostrešja in posledic gašenja zelo visoka.

Zagorela montažna hiša

V sredo zjutraj je zagorelo na novozgrajeni montažni hiši v Drašičih. Po prvih ugotovitvah policistov so se zaradi vročega dimnika kamina začeli taliti električni vodniki v bližini, posledično je izbruhnil požar. Požar so pogasili gasilci, ki so morali prebijati montažne stene, da so lahko prišli do talečih se električnih vodnikov. Tuja krivda je po prvih ugotovitvah izključena, škode pa je za nekaj tisoč evrov.

Gorele saje

V sredo zvečer je zagorelo še v Kanižarici. Po prvih ugotovitvah so se vnele saje v dimniku, ogenj pa se je pogasil sam, ko so saje pogorele. Gasilci so pregledali območje in preprečili nadaljnjo škodo, policisti pa so ugotovili, da je tuja krivda izključena. Požar škode na objektu ni povzročil.

Zasegli posušene rastlinske delce

Črnomaljski policisti so v ponedeljek dopoldne v okolici Črnomlja na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 32-letniku zaradi suma, da bodo našli prepovedano drogo. Med preiskavo so zasegli nekaj posušenih rastlinskih delcev, ki jih bodo poslali v analizo, nato pa za 32-letnika uvedli postopek o prekršku.

Prijeli iskanega

Krški policisti so v sredo zvečer v Krškem izsledili 31-letnika, za katerim je sodišče razpisalo iskanje, da se mu vroči sodno pisanje. Pripeljali so ga na policijsko postajo, kjer so mu vročili sodno pisanje novomeškega sodišča.

Našli ustreljenega jelena

V sredo zvečer so v bližini naselja Sela pri Ajdovcu našli ustreljenega jelena, starega dve do štiri leta. Po prvih ugotovitvah ogleda so ga ustrelili kar iz lokalne ceste. Za ustreljeno žival so poskrbeli lovci, policisti pa še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

