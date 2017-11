Položili temeljni kamen za prvo tovarno robotov v Evropi

2.11.2017

Kočevje - Največji svetovni proizvajalec industrijskih robotov, japonska korporacija Yaskawa je danes v Kočevju položila temeljni kamen svoje prve tovarne robotov v Evropi.

Po podpisu listine o izgradnji, ki so jo položili v časovno kapsulo in položili v temelje nove tovarne, ki bo stala poleg podjetniške cone Lik, so temeljni kamen položili: Hubert Kosler, direktor Yaskawinih podjetij v Sloveniji, podjetij Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro, ki imata sedež v Ribnici, predsednik vlade RS Miro Cerar, predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe in podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Corp. Manfred Stern, predsednik Yaskawa Robotics Division Europe in direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger, generalni direktor Yaskawa Robotics Division in podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Corp. Masahiro Ogawa, veleposlanik Japonske v Sloveniji Keiji Fukuda in podžupan občine Kočevje Roman Hrovat.

Kot je povedal predsednik evropske divizije za robotiko Yaskawa Bruno Schnekenburger, z novo tovarno sledijo zastavljeni strategiji podjetja, ki namerava v Evropi ponuditi vrhunske storitve za svoje stranke. Za potrebe tovarne v Kočevju, za katero računajo, da jo bodo odprli oktobra prihodnje leto, bodo ustanovili tudi center za robotske raziskave in razvoj, ki bo robote lahko razvijal in jih prilagajal glede na zahteve kupcev. Zmogljivost tovarne nameravajo iz začetnih 4000 robotov letno povečati na 6000 letno tako da bo nov proizvodni obrat in nov evropski razvojni center za robotiko pokrival približno 80 odst. evropskega povpraševanja po robotih. Prve Motomanove robote bodo v Kočevju izdelali že v zadnji četrtini prihodnjega leta, z redno proizvodnjo pa naj bi začeli leta 2019.

Celotna naložba Yaskawe v novo tovarno v Kočevju znaša okoli 25 milijonov evrov, slovenska vlada pa jim je, kot je povedal Cerar, odobrila 5,6 milijona evrov državne pomoči. Investicija je namreč, kot je povedal, izjemnega pomena tako za Evropo, Slovenijo, kot tudi za Kočevje, kjer je brezposelnost še vedno velika. Nova tovarna bo namreč izdelovala najsodobnejše robote na svetu in s tem, kot je dejal Cerar, Slovenijo postavila na zemljevid najmodernejših tehnologij. »Na ta način dajemo dodatni zagon našemu gospodarstvu, prinašamo nove zaposlitve območju in Kočevju samemu,« je dejal.

Yaskawina nova tovarna bo prinesla preko 200 novih delovnih mest, v centru za raziskave in razvoj pa bodo zaposleni predvsem slovenski strokovnjaki.

Besedilo in fotografije: M. Leskovšek-Svete

Galerija